Исследование показало, с чем у людей ассоциируются разные города мира

Туристическая компания Traveloka провела исследование среди более чем 100 жителей Великобритании и США.

В ходе эксперимента людям предлагалось нарисовать первое, что им приходит в голову, когда они слышат названия разных городов.

Таким образом организаторы хотели узнать самые устойчивые ассоциации, связанные с популярными туристическими направлениями.

Участникам эксперимента предлагалось нарисовать картинки для 10 городов: Венеции, Каира, Парижа, Рио-де-Жанейро, Сиднея, Лондона, Нью-Йорка, Берлина, Дубая и Токио. Как стало понятно из исследования, помимо достопримечательностей, многие города ассоциируются у людей с определенной едой и животными.

Самыми предсказуемыми по ассоциациям городами стали Париж, Венеция, Каир и Рио-де-Жанейро. Здесь мысли путешественников совпали с главными достопримечательностям: Эйфелеву башню нарисовали 78% опрошенных, гондолы — 82%, пирамиды и сфинкса — 81%, а статую Христа-Спасителя — 64%.

Дубай ассоциируется у большинства путешественников с пальмами, деньгами и небоскребом «Бурдж-Халифа». Берлин — со знаменитой стеной, пивом и Берлинской телебашней.

Нью-Йорк вспоминается многим по статуе Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг, а также по пицце и пончикам.

Лондон ассоциируется у опрошенных с Биг-Беном, колесом обозрения «Лондонский глаз» и Тауэрским мостом. А в контексте Сиднея люди чаще всего вспоминали Сиднейскую оперу, коал, кенгуру и акул.

А вот самым непредсказуемым оказался Токио. Здесь испытуемые рисовали суши, пагоды, небоскребы, гейш и даже котиков.