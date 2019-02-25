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15:30 (мск), источник: Daily Storm

Суд отказался признать экстремистской картину «Великая прекрасная Россия»

Повторная экспертиза не выявила в работе Васи Ложкина признаков экстремизма и разжигания ненависти.

Источник: Daily Storm

Картину художника Василия Ложкина (Алексея Куделина) «Великая прекрасная Россия» Октябрьский районный суд Новосибирска отказался признать экстремистской. На запрете сатирического полотна настаивала прокуратура, пытавшаяся доказать, что отказ от «использования нейтральных терминов» при обозначении наций «свидетельствует о демонстрации идей превосходства представителей русской национальности». Накануне суда глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя ситуацию вокруг картины, заявил, что проявление экстремизма можно найти во всем, даже в Евангелии, если вырвать произведение из контекста.

«В удовлетворении иска прокурора Октябрьского района Новосибирска отказано», — огласила решение судья.

Картина «Великая прекрасная Россия» была написана Васей Ложкиным в 2007 году. Экстремистской она была признана в 2016-м Октябрьским районным судом Новосибирска, однако в 2018 году областной суд отменил его решение и вернул дело на доследование. Новая экспертиза не нашла в картине признаков экстремизма. Эксперты посчитали, что хотя полотно и содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», оно не возбуждает ненависть к кому-либо.

Вася Ложкин (настоящие имя и фамилия Алексей Куделин) — российский художник, музыкант, блогер, лидер группы «Вася Ложкин и какие-то люди», известен своими сатирическими картинами. Сотрудничает с музыкантами — к примеру, оформил обложку альбома группы «Ноль». Также Ложкин работает с газетой «Завтра» и с телеканалами, в частности с РЕН ТВ. На его картине «Великая прекрасная Россия» изображена карта РФ и прилегающих стран, которым даны уничижительные характеристики, основанные на сложившихся стереотипах.

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