Жительница ОАЭ бросила мужа, забывшего принести ей бургер
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) женщина подала на развод, потому что муж забыл принести ей бургер, сообщает издание Khaleej Times.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) женщина подала на развод, потому что муж забыл принести ей бургер, сообщает издание Khaleej Times.
Двадцатилетняя женщина ждала мужа дома одна, пока тот отдыхал с друзьями в пустыне.
Перед уходом она попросила принести ей бургер из одного ресторана быстрого питания. Однако супруг сильно задержался, вернулся лишь в три часа ночи и без обещанной еды,
Адвокат Хасана Аль Мазруки сообщил, что теперь пара продолжит разбирательство в суде.
«Если жена продолжит настаивать на разводе, приданое будет аннулировано», — отметил адвокат.
По его словам, разводов могло быть меньше, если бы супруги реалистичнее относились к семейной жизни.