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15:39 (мск), источник: РИА Новости

Жительница ОАЭ бросила мужа, забывшего принести ей бургер

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) женщина подала на развод, потому что муж забыл принести ей бургер, сообщает издание Khaleej Times.

Источник: Danny112/СС0

Двадцатилетняя женщина ждала мужа дома одна, пока тот отдыхал с друзьями в пустыне.

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Перед уходом она попросила принести ей бургер из одного ресторана быстрого питания. Однако супруг сильно задержался, вернулся лишь в три часа ночи и без обещанной еды, из-за чего женщина ушла из дома и подала документы на развод.

Адвокат Хасана Аль Мазруки сообщил, что теперь пара продолжит разбирательство в суде.

«Если жена продолжит настаивать на разводе, приданое будет аннулировано», — отметил адвокат.

По его словам, разводов могло быть меньше, если бы супруги реалистичнее относились к семейной жизни.

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