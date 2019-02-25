В карикатуре на Серену Уильямс не нашли расизма

Источник: BBC News Русская служба

Рисунок отсылает к поражению Уильямс в матче против 20-летней Наоми Осаки в сентябре. Американская теннисистка тогда поругалась с судьей, а после проигрыша обвинила его в гендерной дискриминации и несправедливом судействе, потребовала извинений и разбила ракетку о корт. Судья во время матча вынес Серене предупреждение в связи с тем, что ее команда давала ей советы.

Опубликованная в таблоиде Руперта Мердока Herald Sun карикатура вызвала гнев соцсетей — ее называли сексистской, расистской и оскорбительной. Среди критиков карикатуры были писательница Джоан Роулинг и видный демократ из Аризоны Джевин Ходж. Все они говорили о том, что карикатура похожа на пропаганду времен законов о расовой сегрегации.

Решение совета

Национальная ассоциация чернокожих журналистов США заявила, что комикс отвратителен, газета Washington Post раскритиковала его в редакционной колонке.

Комикс критиковали за то, что Уильямс изображена «с большими губами, широким и плоским носом […] и в позе обезьяны», — говорится в материалах заседания совета.

Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open (Не)спортивный скандал: Серена Уильямс навредила теннису, но многие готовы ее благодарить Серену Уильямс оштрафовали на $17 тысяч за скандал в финале US Open.

Автор комикса Марк Найт будто бы для контраста изобразил ее соперницу Осаку худой, белокожей и светловолосой. При этом Найта уже обвиняли в расизме из-за других рисунков. В интервью он говорил, что ему жаль, что комикс расстроил людей, но удалять он его не будет.

Совет постановил, что карикатуру действительно можно считать оскорбительной, но расизма в ней нет. Объект сатиры в ней — не происхождение Уильямс, а ее поведение, утверждали представители газеты в ходе прений.

Поведение публичных людей и спортивные принципы достаточно важны, чтобы пресса могла их комментировать, говорится в решении совета:

Мисс Уильямс изображена не в виде обезьяны, а в роли человека, который потерял контроль над собой — это не расистский образ, и он хорошо знаком большинству австралийских читателей.

В австралийском сленге есть выражение «выплюнуть соску», то есть потерять терпение и контроль над собой, и на карикатуре рядом с Уильямс изображена лежащая на корте соска.

Автор комикса, комментируя решение, сказал, что очень доволен. Уильямс его пока не комментировала.