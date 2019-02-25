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17:35 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg составил мировой рейтинг по уровню здоровья населения. Россия заняла 95 место

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Испания оказалась на 1-м месте в составленном агентством Bloomberg рейтинге стран по уровню здоровья населения. Россия в нем — на 95-м месте.

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг под названием Bloomberg Global Health Index основан на данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. Он охватывает 169 стран.

Учитываются такие показатели, как продолжительность жизни, меры по борьбе с курением и ожирением, доступ к чистой воде и медицине, экологическая обстановка.
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По сравнению с предыдущим рейтингом от 2017 года Испания поднялась на шесть позиций, отодвинув на второе место Италию. Как отмечает Bloomberg, эти страны возглавили список самых здоровых стран не в последнюю очередь благодаря средиземноморской диете: их жители реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

На третьей позиции — Исландия. В первую десятку также вошли Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Из замыкающих список 30 стран 27 расположены в Африке южнее Сахары, оставшиеся три — Гаити, Афганистан и Йемен.

В рейтинге выше России составители поставили, в частности, Кубу (30-я позиция), Турцию (51-я), Иран (69-я), Белоруссию (81-я), Венесуэлу (87-я), Украину (93-я) и Кабо-Верде (94-я).

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