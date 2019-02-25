STAT: эксперименты Цзянькуя Хэ могли финансироваться государством
Эксперименты Цзянькуя Хэ могли получать государственное финансирование, выяснили журналисты STAT.
Эксперименты Цзянькуя Хэ могли получать государственное финансирование, выяснили журналисты STAT.
Эти данные идут вразрез с предыдущими заявлениями официальных лиц: в ноябре представители китайских министерств науки и здравоохранения публично осудили Хэ и подчеркнули, что он действовал на свой страх и риск, а власти провинции Гуандун, расследующие деятельность ученого, в начале этого февраля сообщили, что государственных денег на финансирование экспериментов Хэ никто не выделял.
В ноябре 2018 года мир узнал о том, что на планете родились первые
К осуждению коллег быстро присоединились и официальные лица. «Природа этого инцидента отвратительна», — гласило совместное заявление Министерства здравоохранения и Министерства науки и технологий Китая; чиновники также потребовали расследовать деятельность ученого.
Предварительные итоги расследования, которые представили власти провинции Гуандун, подтвердили, что дети действительно родились, и давали юридическую оценку действиям Хэ.
Кроме того, финансирование на свои эксперименты Хэ искал независимо, не прибегая к помощи государства.
Теперь же журналисты STAT пристально изучили доступные источники: презентацию Хэ на конференции в Гонконге, формы согласия родителей на китайском языке и документы в реестре клинических испытаний. Также в их распоряжении оказалась презентация на китайском языке, которая использовалась при переговорах с участниками эксперимента. Ее журналистам предоставил один из сотрудников лаборатории Хэ, пожелавший остаться анонимным. Во всех этих документах среди источников финансирования исследования указываются Министерство науки и технологий, Шэньчжэньская комиссия по инновациям в науке и технологиях (часть муниципалитета) и Южный
STAT отмечает, что они пока не смогли установить, были ли эти учреждения в курсе того, как именно расходуются деньги грантов, которые они выдавали Хэ. С другой стороны, заявки на гранты в Китае требуют детального описания трат. Опять же, Хэ мог использовать деньги, которые получала его лаборатория прежде: министерство и Шэньчжэньская комиссия финансировали эксперименты ученого, которые включали в себя работу с эмбриональными клетками человека, но не переходило к установлению беременности.
На вопросы журналистов в Министерстве науки и технологий ответили, что по результатам их внутреннего предварительного расследования они не нашли свидетельств того, что их деньги были пущены на эксперименты по рождению Лулу и Наны. Шэньженьская комиссия ничего не ответила, молчание предпочел сохранить и сам Хэ.
Ученый, который был официально освобожден от должности в своем университете в тот же день, когда китайские власти представили предварительные итоги расследования его деятельности, продолжает оставаться в Китае и не общается с прессой. Журналистам New York Times в декабре прошедшего года удалось выяснить, что он находится то ли под домашним арестом, то ли просто под охраной. Освобожден от своей должности и бывший научный руководитель Хэ, Майкл Дим из Университета Райса (США). Не так давно выяснилось, что он был указан последним автором в статьях, которые Хэ подавал в журнал Nature в прошедшем ноябре.