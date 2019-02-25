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16:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Игорь Малашенко

Политолог, медиаменеджер Игорь Малашенко покончил с собой в возрасте 64 лет, сообщили источники «Ъ». По данным собеседника газеты, господин Малашенко в момент смерти находился в Испании. Подробности биографии господина Малашенко — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Малашенко Игорь Евгеньевич родился 2 октября 1954 года в Москве. В 1976 году окончил философский факультет МГУ, в 1980 году — аспирантуру. Кандидат философских наук, тема диссертации — «Социальная философия Данте».

С 1980 года был младшим научным сотрудником Института США и Канады АН СССР. В 1982—1983 годах находился на стажировке в Вашингтоне (США). С 1983 по 1989 год — старший научный сотрудник Института США и Канады.

С марта 1989 года по март 1991 года — старший референт Международного отдела ЦК КПСС. Входил в число разработчиков концепции «нового политического мышления». С апреля 1991 года был консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева. Публиковался в американских журналах и газетах Time, New York Times, Newsweek и др.

С декабря 1991 года — на «Первом канале» телевидения. С февраля 1992 года по июль 1992 года — политический директор РГТРК «Останкино». С июля по ноябрь 1992 года — гендиректор, а затем и. о. председателя «Останкино».

В июне 1993 года с Олегом Добродеевым, Евгением Киселевым и Алексеем Цываревым учредил ТОО «Итоги» и стал одним из основателей независимой коммерческой телекомпании НТВ (вышла в эфир в октябре 1993 года на Петербургском канале передачей «Итоги»). С 17 января 1994 года телекомпания стала выходить на четвертом общероссийском канале, который в конце 1996 года перешел в распоряжение НТВ. В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

С сентября 1993 года — президент, генеральный директор ТОО «Телекомпания НТВ». С апреля 1994 года — консультант, эксперт по СМИ ТОО «Группа “Мост”». В 1996 году стал одним из учредителей ЗАО «НТВ Плюс». С июля 1996 года до декабря 1997 года — президент этой компании.

В январе 1997 года стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. С декабря 1997 года до сентября 1998 года — генеральный директор ЗАО «НТВ-Холдинг». С сентября 1998 года — первый заместитель председателя совета директоров ЗАО «Медиа-Мост». В июне 2000 года после ареста владельца холдинга Владимира Гусинского, заявил на пресс-конференции, что ожидает провокаций в свой адрес со стороны силовых структур.

В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI. С 2010 года — генеральный директор «Интер ТВ» (Лондон).

В октябре 2017 года стал руководителем предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России.

Был женат вторым браком на журналистке Божене Рынске, свадьба состоялась в сентябре 2018 года. Однако раздел имущества с бывшей супругой Еленой Пивоваровой еще продолжался в суде в США. В середине февраля Божена Рынска сообщила о госпитализации Игоря Малашенко, уточнив, что у него «неврология».

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