Как выглядит мистическое «Око Сахары» (фото)
О его происхождении ученые спорят до сих пор.
О его происхождении ученые спорят до сих пор.
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«Око Сахары» идеально круглое, поверхность его дна плоская, а размеры внушительные — диаметр внешнего круга структуры составляет 50 километров. На вид все это напоминает космический пейзаж.
Кстати, впервые «Око Сахары» обнаружили космонавты, которые увидели «мистический глаз» с борта МКС.
По приблизительным подсчетам, структуре Ришат около 600 миллионов лет. Но единого мнения о том, как появилось это образование, нет до сих пор. По одной из версий, «глаз» является местом падения крупного метеорита. Другая теория говорит о том, что «Око Сахары»
Не обошлось и без мистических версий об инопланетном происхождении и уничтоженной древней цивилизации. Но, как бы то ни было, выглядит эта структура действительно впечатляюще.