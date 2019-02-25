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16:54 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит мистическое «Око Сахары» (фото)

О его происхождении ученые спорят до сих пор.

На северо-западе Мавритании рядом с поселением Вадан в западной части пустыни Сахара находится удивительное геологическое образование под названием структура Ришат или «Око Сахары».

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«Око Сахары» идеально круглое, поверхность его дна плоская, а размеры внушительные — диаметр внешнего круга структуры составляет 50 километров. На вид все это напоминает космический пейзаж.

Кстати, впервые «Око Сахары» обнаружили космонавты, которые увидели «мистический глаз» с борта МКС.

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По приблизительным подсчетам, структуре Ришат около 600 миллионов лет. Но единого мнения о том, как появилось это образование, нет до сих пор. По одной из версий, «глаз» является местом падения крупного метеорита. Другая теория говорит о том, что «Око Сахары» когда-то было кратером активного вулкана, который потух и просел в результате эрозии почвы.

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Не обошлось и без мистических версий об инопланетном происхождении и уничтоженной древней цивилизации. Но, как бы то ни было, выглядит эта структура действительно впечатляюще.

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