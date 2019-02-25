Как выглядит мистическое «Око Сахары» (фото)

По приблизительным подсчетам, структуре Ришат около 600 миллионов лет. Но единого мнения о том, как появилось это образование, нет до сих пор. По одной из версий, «глаз» является местом падения крупного метеорита. Другая теория говорит о том, что «Око Сахары» когда-то было кратером активного вулкана, который потух и просел в результате эрозии почвы.