Мать отказалась от дорогого подарка маленького сына ради его будущего

На ролике школьник привел мать в ювелирный магазин, расположенный в городе Тяньмэнь, провинция Хубэй. Мальчик скопил 8,8 тысячи юаней (85,8 тысячи рублей) после китайского Нового года и присмотрел для матери кольцо за 8,1 тысячи юаней (78,9 тысячи рублей). Ребенок объяснил, что не хочет, чтобы его мать чувствовала себя хуже, чем родительницы его одноклассников, у которых есть кольца.

Женщина была очень тронута, но решила не принимать столь дорогой подарок. Чтобы не обижать сына отказом, она попросила его купить кольцо за 50,7 тысячи юаней (494,2 тысячи рублей), зная, что у него нет таких денег. Ребенок начал плакать, мать обняла его, погладила по голове и сказала: «Когда ты скопишь побольше денег, ты купишь маме вот это, хорошо?».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7H2OMwp5L_c?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.