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17:25 (мск), источник: Esquire

Двойника Ким Чен Ына депортировали из Вьетнама. Там должна пройти встреча лидеров США и КНДР

«У северокорейцев нет чувства юмора», — заметил двойник лидера Северной Кореи перед тем, как покинуть страну.

Источник: Reuters

Власти Вьетнама депортировали из страны австралийского актера китайского происхождения Говарда Экса (Howard X), изображающего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

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27—28 февраля во Вьетнаме состоится второй саммит лидеров США и КНДР. Актер специально приехал в Ханой в пятницу, чтобы застать президентов. По словам Экса, по прибытии местные власти провели с ним беседу, на которой его предупредили о недопустимости действий, нарушающих общественный порядок, однако позже двойника решили депортировать.

Кроме того, вместе с Эксом во Вьетнам приехал актер Рассел Уайт — двойник Дональда Трампа. Власти Вьетнама разрешили Уайту остаться в Ханое, запретив появляться на публике в амплуа президента.

Двойник Трампа попрощался с Эксом в аэропорту, выложив в инстаграм пост: «Скучаю по моему Верховному Лидеру. Пока, Ким».

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«У северокорейцев нет чувства юмора», — заявил Экс журналистам перед тем, как покинуть страну. Он также добавил, что «сатира — это мощное оружие против любой диктатуры». «Пожалуйста, никакой Третьей мировой войны», — подытожил двойник.

В июне 2018 года двойник Ким Чен Ына посетил Сингапур, где прошла первая встреча руководителей США и КНДР, и был ненадолго задержан полицией.

Экса также задерживали на Зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, когда он подошел к девушкам из группы поддержки Северной Кореи.

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