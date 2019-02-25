Двойника Ким Чен Ына депортировали из Вьетнама. Там должна пройти встреча лидеров США и КНДР
«У северокорейцев нет чувства юмора», — заметил двойник лидера Северной Кореи перед тем, как покинуть страну.
«У северокорейцев нет чувства юмора», — заметил двойник лидера Северной Кореи перед тем, как покинуть страну.
Власти Вьетнама депортировали из страны австралийского актера китайского происхождения Говарда Экса (Howard X), изображающего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.
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Кроме того, вместе с Эксом во Вьетнам приехал актер Рассел Уайт — двойник Дональда Трампа. Власти Вьетнама разрешили Уайту остаться в Ханое, запретив появляться на публике в амплуа президента.
Двойник Трампа попрощался с Эксом в аэропорту, выложив в инстаграм пост: «Скучаю по моему Верховному Лидеру. Пока, Ким».
«У северокорейцев нет чувства юмора», — заявил Экс журналистам перед тем, как покинуть страну. Он также добавил, что «сатира — это мощное оружие против любой диктатуры». «Пожалуйста, никакой Третьей мировой войны», — подытожил двойник.
В июне 2018 года двойник Ким Чен Ына посетил Сингапур, где прошла первая встреча руководителей США и КНДР, и был ненадолго задержан полицией.
Экса также задерживали на Зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, когда он подошел к девушкам из группы поддержки Северной Кореи.