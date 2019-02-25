Maruv не поедет на «Евровидение»

Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на «Евровидение-2019», не поедет на конкурс, так как необходимый для этого договор между ней и национальным организатором — Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) — подписан не был. Об этом в понедельник сообщили на сайте НОТУ.