Maruv не поедет на «Евровидение»
КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Певица не подписала договор с Национальной общественной телекомпанией Украины.
КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Певица не подписала договор с Национальной общественной телекомпанией Украины.
Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на «Евровидение-2019», не поедет на конкурс, так как необходимый для этого договор между ней и национальным организатором — Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) — подписан не был. Об этом в понедельник сообщили на сайте НОТУ.
«Общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на «Евровидение», не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019» по ряду причин», — сказано в сообщении. При этом также указывается, что «Общественный вещатель и певица Maruv не подписали договор об участии в «Евровидении-2019».