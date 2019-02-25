Количество безработных россиян за неделю увеличилось на 2,5%

«Увеличение численности безработных является сезонным фактором и также связано с повышением с нового года пособия по безработице. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 800,6 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.

Количество работников, которые находятся в простое по инициативе работодателя, работающих неполное время и находящихся в вынужденном отпуске составило 144 тыс. человек. На 1 февраля 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения.