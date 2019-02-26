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03:25 (мск), источник: РИА Новости

Выявлена связь между употреблением фастфуда и психическими заболеваниями

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ученые из Университета Лома Линда (США) выявили связь между употреблением нездоровой пищи и психическими заболеваниями, результаты анализа опубликованы в журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition, выдержка из исследования размещена на портале MedicalXpress.

Источник: РИА Новости

Специалисты выяснили, что люди, употреблявшие больше нездоровой пищи по сравнению с теми, кто придерживался более здорового питания, чаще сообщали о психических расстройствах.

В ходе эксперимента ученые проанализировали данные более чем 240 тысяч телефонных опросов, которые были проведены в период с 2005 по 2015 годы в рамках многолетнего обследования здоровья в Калифорнии.

Медики пришли к выводу, что почти 17 процентов опрошенных страдают психическими заболеваниями—13,2 процента умеренными расстройствами и 3,7 процента — тяжелыми.

В частности, установлено, что увеличение потребления сахара связано с биполярным расстройством, а потребление продуктов, которые были обжарены или содержат большое количество сахара и обработанных зерен, связано с депрессией.
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«Это и другие исследования могут иметь большое значение для терапии в области поведенческой медицины», — отметил доцент Джим Э. Банта, ведущий автор исследования. По его словам, настало время, когда медиками необходимо внимательнее изучить влияние диеты на психическое здоровье. При этом для того, чтобы дать окончательный ответ на данный вопрос, необходимы дополнительные исследования, добавил ученый.

По словам Банты, результаты анализа схожи с итогами аналогичных исследований, проведенных в других странах.

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