Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн рублей по иску Минобороны

Арбитраж удовлетворил иск частично: Минобороны требовало взыскать с ответчика более 928 млн руб. — около 153 млн штрафа по госконтракту от 11 мая 2011 года на поставку девяти самолетов Ан-140 и около 776% за пользование авансом как коммерческим кредитом.

Суд первой инстанции взыскал только проценты, и то в размере лишь более 371 миллиона рублей. Другие подробности пока не сообщаются.

Минобороны и «Авиакор» ведут еще одно судебное разбирательство по этому контракту. Оборонное ведомство в иске, поданном год назад, потребовало расторгнуть контракт и взыскать с авиазавода неотработанный аванс в размере 2,2 млрд руб.