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06:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн рублей по иску Минобороны

Арбитражный суд Москвы по иску Министерства обороны России взыскал более 371 млн руб. с самарского завода «Авиакор», входящего в корпорацию «Русские машины» холдинга «Базэл» Олега Дерипаски, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Арбитраж удовлетворил иск частично: Минобороны требовало взыскать с ответчика более 928 млн руб. — около 153 млн штрафа по госконтракту от 11 мая 2011 года на поставку девяти самолетов Ан-140 и около 776% за пользование авансом как коммерческим кредитом.

Суд первой инстанции взыскал только проценты, и то в размере лишь более 371 миллиона рублей. Другие подробности пока не сообщаются.

Минобороны и «Авиакор» ведут еще одно судебное разбирательство по этому контракту. Оборонное ведомство в иске, поданном год назад, потребовало расторгнуть контракт и взыскать с авиазавода неотработанный аванс в размере 2,2 млрд руб.

В декабре самарское предприятие частично оспорило иск Минобороны на 2,2 млрд руб.

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