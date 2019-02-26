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10:08 (мск), источник: Популярная механика

Питон пролетел от Австралии до Шотландии, спрятавшись в обуви пассажира

Австралийская змея решила отправиться через полмира, спрятавшись в обуви пассажирки дальнего рейса и успешно пройдя все системы контроля.

Любая история о змее, пробравшейся на борт транспортного средства, сама по себе вызывает неприятный холодок по спине.

Однако одна рептилия превзошла всех своих сородичей: она проделала путь из Австралии в Шотландию (это больше 14 000 км) по воздуху, спрятавшись в женской обуви!
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Мойра Боксалл, которая возвращалась в Глазго после отпуска в Квинсленде, Австралия, обнаружила, что змея свернулась внутри одной из ее туфель после долгого похода. По словам Австралийской радиовещательной корпорации, неядовитый пятнистый питон не только успешно адаптировался к новой среде на большой высоте, но даже начал активно линять, сбрасывая кожу прямо во время полета.

Боксолл навещала семью в отпуске и утверждает, что она видела змею в своей комнате в одну из своих последних ночей в Австралии, однако ее поиски тогда ничего не дали. Удивительно, что рептилия никак не выдала себя, пока ее новый «дом» упаковывали в багаж. Впрочем, в сравнении с некоторыми другими схожими эпизодами этот не выглядит таким уж пугающим: так, в прошлом году один человек, летевший из Германии в Россию пытался провезти в чемодане аж два десятка змей!

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