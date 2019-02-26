Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-93973473&id=456239107&hash=1a9f2125f88a773a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хор спел композицию Андрея Козловского «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», написанную в 1980 году, после основной программы. В песне присутствуют такие строчки, как «спят усталые игрушки, негры тихо спят» и «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

«На подводной лодочке с атомным моторчиком,

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,

Пересек Атлантику и зову наводчика:

“Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!”».

Композиция Козловского создавалась как сатира на пропаганду в СССР. В песне, в частности, указано, что советские солдаты готовы уничтожить другую страну и сделать все, что угодно, «за три рубля».

Многие пользователи соцсетей не увидели иронии в выступлении хора, посчитав ее исполнение на 23 февраля вызывающим и воинственным поступком. Другие же указали на то, что сатирическое произведение актуально и по сей день.

25 февраля сообщалось, что телеведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев посвятил часть своего эфира подсчетам того, как Россия способна разбомбить крупные города США при помощи ракет «Циркон». Поводом для подобной речи стало обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором тот пригрозил зеркальными мерами в ответ на размещение американских ракет в европейских странах.