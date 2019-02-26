Минтруд предложил отнести выпускников вузов к испытывающим трудности в поиске работы

Если поправки будут приняты, на выпускников будут распространяться региональные программы по содействию трудоустройства. Служба занятости будет помогать им с поиском временной работы.

Сейчас к гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, относятся инвалиды, бывшие заключенные, беженцы и вынужденные переселенцы, граждане предпенсионного возраста, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профобразование и впервые ищущие работу. Кроме того, в этот список входят уволенные с военной службы и члены их семей и одинокие и многодетные родители.