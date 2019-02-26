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10:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд предложил отнести выпускников вузов к испытывающим трудности в поиске работы

Минтруд предлагает внести выпускников вузов в возрасте до 25 лет, которые не смогли устроиться на работу в течение года после окончания учебы, в категорию граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве.

Источник: РИА "Новости"

С соответствующими поправками ведомства к государственной программе «Содействие занятости населения» ознакомился ТАСС.

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Если поправки будут приняты, на выпускников будут распространяться региональные программы по содействию трудоустройства. Служба занятости будет помогать им с поиском временной работы.

Сейчас к гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, относятся инвалиды, бывшие заключенные, беженцы и вынужденные переселенцы, граждане предпенсионного возраста, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профобразование и впервые ищущие работу. Кроме того, в этот список входят уволенные с военной службы и члены их семей и одинокие и многодетные родители.

О том, почему в России два миллиона молодых россиян не работают и не учатся, — в публикации «Ъ».

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