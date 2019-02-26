Объяснено загадочное исчезновение древней империи

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Исследователи изучили образцы осадочных пород, которые были извлечены из рва, окружающего Ангкор-Тхом. Им удалось отследить, как на протяжении длительных периодов времени менялась интенсивность земледелия и других воздействий на окружающую среду.

Оказалось, что в первые десятилетия XIV века признаки эрозии почвы и вырубки лесов, а также следы продуктов горения становились менее выраженными. К концу столетия ров был покрыт болотной растительностью, что указывает на то, что каналом перестали пользоваться.

Результаты показывают, что гибель Ангкор-Тхома не была вызвана крахом инфраструктуры или вторжением армий Аютия — тайского государства, существовавшего с 1351 по 1767 год. Ученые полагают, что причиной упадка стал именно постепенный отток городского населения.

Ангкор является исторической областью Камбоджи и бывшим центром Кхмерской империи, просуществовавшей с IX по XV век. Принято считать, что города были разрушены из-за влияния агрессивных соседних государств или в результате демографической катастрофы.