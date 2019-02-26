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11:35 (мск), источник: Интерфакс

Сергей Шнуров вошел в состав совета при комитете Госдумы по культуре

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — К Общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров, сообщила во вторник председатель комитета Елена Ямпольская.

Источник: РИА "Новости"

«Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — сказала она.

Она перечислила тех, кто согласился присоединиться к членам Общественного совета на данный момент.

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«Владыка Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский. Автор знаменитой книги “Несвятые святые”, которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха», — сказала председатель комитета.

Другой кандидат — Евгений Водолазкин. «Выдающийся российский писатель, украшение отечественной словесности. Тонкий, глубокий, изумительно талантливый и поразительно скромный человек», — сказала Ямпольская.

Так же вошел в совет Шнуров, добавила она. «Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр “утром в инете, вечером в куплете”, который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», — отметила глава комитета.

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Ямпольская рассчитывает увидеть членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

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