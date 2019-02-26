Синие киты ищут еду по памяти. И это может их погубить

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Американские ученые исследовали собранные за 10 лет данные о миграциях синих китов и пришли к выводу, что их маршруты почти идеально соответствовали усредненным данным о наличии в этих регионах их основной пищи — криля. Получается, что киты помнят о том, где пищи больше всего. Однако ориентация лишь на память может сыграть с ними злую шутку в быстро изменяющихся условиях, считают авторы работы.

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Синие киты (Balaenoptera musculus) — самые крупные из ныне живущих животных на Земле, их длина может достигать 30 метров, масса — 170 тонн. Это в 15 раз больше, чем масса самого крупного слона. Питается этот гигант, прежде всего, крилем — мелкими креветками, средняя длина которых порядка 5 сантиметров. Чтобы получать достаточно пищи, киты находят богатые крилем участки океана, но как именно они это делают, ученые не знали.

Чтобы определить ежедневные пути миграции китов в районе Калифорнии, исследователи анализировали телеметрические данные о передвижениях 60 синих китов, которые Институт морских млекопитающих при Орегонском государственном университете собирал с 1999 по 2008 годы. Затем они сравнили полученные маршруты с результатами спутниковых измерений продуктивности океана, то есть богатства кормовой базы в разных местах океана.

Оказалось, что маршруты китов коррелируют не с актуальным ландшафтом их кормовой базы в этот конкретный год, а с неким средним за последние годы. То есть киты ориентируются, прежде всего, на собственную память о местах, где они обычно находят много криля.