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12:39 (мск), источник: ТАСС

Колонна ракетных комплексов «Ярс» проехала по МКАД

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/ — Расчет прибыл из Ивановской области на репетицию Парада Победы.

Источник: РИА "Новости"

Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» прибыла в Алабино из Ивановской области для подготовки к военному параду. Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«Сегодня механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) “Ярс” прибыла в Алабино из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области для подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади», — сказали в Минобороны.

Маршрут колонны проходил по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Протяженность маршрута составила более 400 км.

Во время загрузки произошла ошибка.

В военном ведомстве сообщили, что в ходе приготовления к параду на Красной площади в январе-феврале в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве. В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».

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