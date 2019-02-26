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15:10 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал работу своей дочери в Европарламенте «практикой обычной студентки»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу своей дочери Елизаветы в Европарламенте, назвав ее обычной студенческой практикой.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и об обычной практике», — сказал он, отметив, что не хотел бы давать каких-то других комментариев. При этом Песков сделал акцент на том, что этот вопрос не относится к его профессиональной деятельности.

Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ранее, в понедельник, 25 февраля французский евродепутат Эмерик Шопрад, в бюро которого девушка проходит стажировку, заявил ТАСС, что дочь Дмитрия Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте на общих для французских студентов основаниях, и, как и все стажеры, не имеет доступа к закрытой информации. Фамилия Елизаветы Песковой и должность «стажер» официально указаны на странице Шопрада на сайте Европарламента, где перечислены все члены его команды.

Евродепутат уточнил, что работа Елизаветы Песковой оплачивается на среднем для стажеров ЕП уровне — около €1 тыс. в месяц.
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Он подчеркнул, что стажеры в Европарламенте выполняют офисную работу, в том числе работают с материалами СМИ. При этом, по словам Шопрада, ни у кого из них нет доступа к конфиденциальной информации или закрытым встречам.

Информацию о работе Елизаветы Песковой в Европарламенте в понедельник активно растиражировали западные СМИ, включая «Радио свобода». Они снабдили свои материалы заявлениями евродепутатов от государств Прибалтики, которые расценили факт стажировки Елизаветы Песковой, в частности, как «угрозу для информационной безопасности» и «позор для Европарламента». Шопрад назвал эти высказывания «беспочвенными и русофобскими».

Эмерик Шопрад является членом Комитета ЕП по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности, а также входит в делегацию ЕП по связям с Россией, деятельность которой сейчас де-факто практически заморожена. В 2014 году он в составе группы евродепутатов посещал Крым и присутствовал в качестве наблюдателя на референдуме о воссоединении Крыма с Россией.

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