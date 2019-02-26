Дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга: Мы разучили песню о «бомбежке США» по заказу ко Дню ВМФ лет 10 назад

«Это достаточно старая песня. Кто-то говорит, что она была написана в 70-е, кто-то — что в 80-е годы, — объяснил дирижер. — Песня шуточная, никакого политического заявления в себе не таит. Я нашел эту песню давным-давно в сборнике бардовских песен. В те годы в Большом зале филармонии проходили ежегодные концерты к Дню военно-морского флота. И у подводников был заказ: об их профессии нет ничего, кроме замечательной песни Александры Пахмутовой “Усталая подлодка”. Но это лирическая песня, а в праздник хочется услышать что-то веселое».