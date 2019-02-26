Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Антарктике нашли чудовищных рыб с антифризом вместо крови
Массовое ДТП: на шоссе столкнулись около 100 машин (видео)
12 самых опасных сексуальных поз
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться
Как изнутри выглядит особняк возле Храма Христа Спасителя: фото
Сыграл в свою смертьКак жил и во что верил Алексей Балабанов
Екатерина Вилкова устроила дочери необычный день рождения
Подросток не слушается: 4 совета психолога, которые работают
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Врач посоветовал дарить мужчинам секс вместо носков
"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей мужа Божены Рынска
“Всё равно скоро умрёте”: онколог о Егорычевой
Ошибка с приготовлении кофе, из-за которой он становится кислым
Выходка певца взбесила миллионы зрителей шоу
Загадка «ведьминых кругов» решена окончательно
В США показали «лучший в мире танк» (фото)
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
8Закрытая граница
14:34 (мск), источник: Фонтанка

Дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга: Мы разучили песню о «бомбежке США» по заказу ко Дню ВМФ лет 10 назад

Песня о «подводной лодочке с атомным моторчиком» никакого политического подтекста не несет. Об этом «Фонтанке» рассказал дирижер Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов.

Источник: РИА "Новости"

«Это достаточно старая песня. Кто-то говорит, что она была написана в 70-е, кто-то — что в 80-е годы, — объяснил дирижер. — Песня шуточная, никакого политического заявления в себе не таит. Я нашел эту песню давным-давно в сборнике бардовских песен. В те годы в Большом зале филармонии проходили ежегодные концерты к Дню военно-морского флота. И у подводников был заказ: об их профессии нет ничего, кроме замечательной песни Александры Пахмутовой “Усталая подлодка”. Но это лирическая песня, а в праздник хочется услышать что-то веселое».

Во время загрузки произошла ошибка.

Владимир Беглецов подчеркнул, что 23 февраля во время концерта в Исаакиевском соборе песня была исполнена вне основной программы, на бис, и была встречена слушателями с восторгом.

В День защитника Отечества Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню о ядерном ударе со словами «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!». Композиция была написана в 1980 году и называлась «О зарплате военнослужащих». Автор текста и музыки — Андрей Козловский (бард, исполнитель).

Читайте также

 Залина Маршенкулова: Многие мужчины домашние, не хотят быть альфачами....
Пассионарии «Твоего бюджета». Лидеры-районы выложили козыри в последние...
В Кремле отвергли системное вмешательство силовиков в бизнес
Греф признал потерю миллиардов из-за искусственного интеллекта
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
ФСБ предотвратила атаку террористов на штаб-квартиру ГРУ
Курящий на перроне Ким Чен Ын попал на видео
Блюда из осетрины скоро уйдут в прошлое
Нужно ли ждать новой провокации в Черном море?
Спорт
«Как запасная?» Медведева и Туктамышева остались вне сборной Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева остались вне основного состава сборной России и рискуют пропустить чемпионат мира.
Hi-Tech
Осторожно: мошенники крадут ваши звонки (и деньги) У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз.
Авто
Opel возвращается в Россию: теперь официально Председатель правления Группы PSA Карлос Таварес подтвердил, что бренд Opel готов выйти на российский рынок
Кино
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал Шоу, посвященное 70-летию певицы, можно будет увидеть лишь в зале Кремля
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Лопырева ответила подписчикам, которые считают ее «матерью-кукушкой» Модель не стала терпеть обвинения пользователей сети
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь