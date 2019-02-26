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13:50 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети вспомнили русских женщин-богатырей из былин

И эти воительницы дадут фору даже Чудо-женщине.

Русские женщины издавна славились своим характером и смелостью. Они воевали и могли одолеть в поединке даже знаменитых богатырей. Вот только их слава оказалась не такой долговечной.

Решив исправить эту ситуацию, пользовательца Twitter написала интересный тред о былинных «богатыршах» или, как их еще называли, поляницах.

Как известно, название «поляница» произошло от слова поляковать — ездить в поле на ратное дело. Эти сильные женщины носили латы, стреляли из лука и участвовали в боях.

В отличие от амазонок, поляницы относились к мужчинам с любовью и выбирали себе в мужья богатырей. А для того, чтобы завоевать руку такой женщины, нужно было одолеть ее в поединке.

Судя по комментариям к треду, пользователям необычная тема понравилась.

Кстати, не так давно в Twitter обсуждали и славянскую мифологию. Некоторые из божеств оказались для пользователей настоящим открытием.

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