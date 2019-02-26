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14:23 (мск), источник: RNS

Какие выплаты получат пенсионеры в 2019 году

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предполагает изменение схемы расчета социальных доплат к пенсии. Законопроектом предлагается исключить из расчета общей суммы материального обеспечения пенсионера сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, малообеспеченный пенсионер будет получать большую доплату к пенсии.

Источник: РИА "Новости"
Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку.
пресс-служба Минтруда

Законопроектом также предусматривается осуществление доплаты с 1 января 2019 года недополученных неработающими пенсионерами сумм из-за расчета социальной доплаты по действующей схеме.

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Минтруд также разработал проект постановления, которым предлагается проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что, исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в за 2018 год (8 483 руб.) и за 2017 год (8 315 руб.), темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2018 год составил 2%. В ведомстве подчеркнули, что расходы на индексацию социальных пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 7 млрд руб. до конца 2019 года.

Как рассчитывается социальная надбавка сейчас

В соответствии с действующим законодательством, социальная доплата к пенсии выплачивается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил RNS, что в результате ежегодной индексации пенсия растёт в соответствии с ростом прожиточного минимума. К тем пенсиям, которые были проиндексированы в 2019 году на 7,05% и были ниже прожиточного минимума, также начислялась социальная надбавка, но в меньшем объёме.

Таким образом, гражданин вновь получал пенсию, равную прожиточному минимуму и не видел реального увеличения, пояснил Нилов.

«Например, пенсия составляла 8 тыс. руб. в 2018 году, а прожиточный минимум в регионе был установлен 11 тыс. руб. Соответственно ему 3 тыс. была установлена социальная надбавка. Как это работает по действующему законодательству: в 2019 году, условно, устанавливают прожиточный минимум 11,2 тыс. рублей, пенсию индексируют на 7,05% — получается 8,56 тыс. руб. И до 11,2 тыс. нужно доплатить пенсионеру 2,6 тыс. руб. То есть его социальная надбавка раньше составляла 3 тыс. руб., то теперь получалось 2,6 тыс. руб.», — рассказал он RNS.

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Почему президент поручил пересчитать пенсии

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию поручил пересчитать пенсии за первые месяцы 2019 года. Он отметил, что после индексации пенсий материальное обеспечение пенсионера превысило прожиточный минимум, в результате пенсионерам перестали выплачивать социальную доплату.

«Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить», — подчеркнул президент.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова пояснила, что озвученное президентом решение было принято в том числе после жалоб граждан.

«Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан — и президент эти же письма получал — по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного. И это было как раз связано с тем, что в законодательстве стояло вот это ограничение, что ниже прожиточного минимума нельзя платить», — отметила Голикова.

Согласно поручению президента, теперь сначала будет высчитываться социальная надбавка, а затем индексироваться пенсия, пояснил RNS Нилов.

«Если мы берем форму, о которой говорил президент, то, соответственно, высчитывается сначала социальная надбавка. Пенсия была вместе с ежемесячной денежной выплатой 8 тыс. руб., прожиточный минимум 11,2 тыс. руб.. Значит, социальная надбавка устанавливается на уровне 3,2 тыс. руб.. Далее индексируют пенсию на 7,05%. Получается, что к проиндексированной пенсии в 8,56 тыс. руб. прибавляют социальную надбавка в 3,2 тыс. руб. — в итоге пенсионер получает 11,76 тыс. руб.», — сообщил он.

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