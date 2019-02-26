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13:59 (мск), источник: Чердак

Блюда из осетрины скоро уйдут в прошлое

Впрочем, с черной икрой ситуация будет несколько лучше — особенно в случае вмешательства государства.

Источник: РИА "Новости"

Исследователи из Астраханского государственного университета рассмотрели текущую ситуацию с осетровыми рыбами в России. Несмотря на резкий спад их численности, определенные способы решения проблемы просматриваются.

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Если даже в ближайшем будущем осетровая икра и не исчезнет с прилавков благодаря аквакультуре, то о заметных количествах осетрины в ближайшее время точно придется забыть: садковое разведение не позволит решить эту проблему. Соответствующая статья опубликована в Aquaculture Research.

Осетры — довольно древняя группа рыб, существующая как минимум с мелового периода. Наиболее широко известны среди них каспийские осетры, еще недавно составлявшие 90% от общей биомассы добываемых осетровых. Однако с 1990-х годов их численность резко упала и, даже несмотря на частичное восстановление, все еще крайне далека от своих исторических максимумов.

Чтобы понять, в чем причины этого неприятного феномена, авторы работы рассматривают историю вопроса.

Наиболее важными причинами катастрофического снижения численности осетра они видят не столько ГЭС (пик численности и вылова осетров пришлись на начало 1980-х, когда система крупных ГЭС на Волге стояла уже четверть века), сколько неконтролируемое ослабевшим в 1990-е годы государством браконьерство и вторжение в Каспий инвазивных видов.

Браконьеры оказались самым сильным фактором на коротком отрезке времени, после 2000 года их значение стало снижаться вместе со снижением масштабов браконьерства. Однако в среднесрочной перспективе важно и появление в Каспийском море гребневика мнемиопсиса (Mnemiopsis leidyi). Это существо, внешне похожее на медузу, питается планктоном и конкурирует с рыбами, входящими в пищевую базу осетров. В то же время его самого есть никто не может, поэтому, сокращая кормовую базу осетров, новый вид не дает им ничего взамен.

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Авторы считают, что наиболее эффективное средство, которое восстановит популяцию осетровых, — это разведение их в аквакультуре (системе продвинутых садков). Исследователи уже отмечают явные успехи в этом направлении, причем даже в регионах, где диких осетров исторически не было. Например, в Тверской и Вологодской областях существуют хозяйства с общей наработкой осетровой биомассы в сотни тонн в год. Тем не менее хозяйства эти в первую очередь ориентированы на икру, а не на получение осетрины. Современные технологии позволяют получать икру от живого осетра без его разделки. При этом одна рыба может давать икру много лет, поэтому экономически выгоднее разводить ее для икры, а не на мясо. К тому же икра пользуется широким спросом на международных рынках, а осетрина в исторически близкое время была популярна только в России, и спроса на нее за пределами нашей страны практически нет.

На пути развития аквакультуры лежат два препятствия. Во-первых, старая советская инфраструктура разведении осетров в ряде регионов или заброшена, или крайне изношена. Во-вторых, создание новой очень затруднено в силу специфики российской экономики.

На достижение осетром зрелости по икре требуется 7−14 лет. Капиталовложения, которые начнут приносить отдачу через такой срок, для большинство бизнесменов в России остаются делом малопредставимым — они ориентированы на более «быстрые» виды бизнеса. Именно поэтому на сегодня основным поставщиком осетровой икры на международном рынке является Китай, еще недавно не знавший осетров вовсе. Все дело в том, что это страна, где кредит дешевле мировых норм. В России кредит значительно дороже мировых норм, и это положение вещей сохраняется весь постсоветский период. Исследователи полагают, что изменить ситуацию в наших условиях может господдержка «осетровых» проектов.

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Тем не менее, одно лишь разведение в садках может решить только хозяйственную сторону вопроса, Для восстановления популяции дикого осетра важно выпускать значительное количество его мальков в дикую природу, а также обеспечить улучшение рыбопропускных систем на волжских ГЭС.

Исследователи в основном обошли стороной другое перспективное мероприятие по поддержанию поголовья дикого осетра, активно обсуждаемое в последние годы. Речь идет о выпуске в Каспии гребневика бероэ (Beroe ovata). Это специализированный хищник, питающийся только другими гребневиками и не опасный для рыб. Бероэ ранее был стихийно ввезен в Черное море, в начале 1990-х тоже пострадавшее от нашествия мнемиопсиса. Там эти гребневики быстро подавили дальнейший рост популяции мнемиопсиса, и тем самым сдержали его негативное воздействие на экосистему. В принципе то же самое может случиться и на Каспии — попытки внедрения туда бероэ уже идут полным ходом. Если численность мнемиопсиса упадет и в этом море, кормовая база осетровых значительно расширится.

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