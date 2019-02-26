Блюда из осетрины скоро уйдут в прошлое
Впрочем, с черной икрой ситуация будет несколько лучше — особенно в случае вмешательства государства.
Впрочем, с черной икрой ситуация будет несколько лучше — особенно в случае вмешательства государства.
Исследователи из Астраханского государственного университета рассмотрели текущую ситуацию с осетровыми рыбами в России. Несмотря на резкий спад их численности, определенные способы решения проблемы просматриваются.
Если даже в ближайшем будущем осетровая икра и не исчезнет с прилавков благодаря аквакультуре, то о заметных количествах осетрины в ближайшее время точно придется забыть: садковое разведение не позволит решить эту проблему. Соответствующая статья опубликована в Aquaculture Research.
Осетры — довольно древняя группа рыб, существующая как минимум с мелового периода. Наиболее широко известны среди них каспийские осетры, еще недавно составлявшие 90% от общей биомассы добываемых осетровых. Однако с 1990-х годов их численность резко упала и, даже несмотря на частичное восстановление, все еще крайне далека от своих исторических максимумов.
Чтобы понять, в чем причины этого неприятного феномена, авторы работы рассматривают историю вопроса.
Браконьеры оказались самым сильным фактором на коротком отрезке времени, после 2000 года их значение стало снижаться вместе со снижением масштабов браконьерства. Однако в среднесрочной перспективе важно и появление в Каспийском море гребневика мнемиопсиса (Mnemiopsis leidyi). Это существо, внешне похожее на медузу, питается планктоном и конкурирует с рыбами, входящими в пищевую базу осетров. В то же время его самого есть никто не может, поэтому, сокращая кормовую базу осетров, новый вид не дает им ничего взамен.
Авторы считают, что наиболее эффективное средство, которое восстановит популяцию осетровых, — это разведение их в аквакультуре (системе продвинутых садков). Исследователи уже отмечают явные успехи в этом направлении, причем даже в регионах, где диких осетров исторически не было. Например, в Тверской и Вологодской областях существуют хозяйства с общей наработкой осетровой биомассы в сотни тонн в год. Тем не менее хозяйства эти в первую очередь ориентированы на икру, а не на получение осетрины. Современные технологии позволяют получать икру от живого осетра без его разделки. При этом одна рыба может давать икру много лет, поэтому экономически выгоднее разводить ее для икры, а не на мясо. К тому же икра пользуется широким спросом на международных рынках, а осетрина в исторически близкое время была популярна только в России, и спроса на нее за пределами нашей страны практически нет.
На достижение осетром зрелости по икре требуется 7−14 лет. Капиталовложения, которые начнут приносить отдачу через такой срок, для большинство бизнесменов в России остаются делом малопредставимым — они ориентированы на более «быстрые» виды бизнеса. Именно поэтому на сегодня основным поставщиком осетровой икры на международном рынке является Китай, еще недавно не знавший осетров вовсе. Все дело в том, что это страна, где кредит дешевле мировых норм. В России кредит значительно дороже мировых норм, и это положение вещей сохраняется весь постсоветский период. Исследователи полагают, что изменить ситуацию в наших условиях может господдержка «осетровых» проектов.
Тем не менее, одно лишь разведение в садках может решить только хозяйственную сторону вопроса, Для восстановления популяции дикого осетра важно выпускать значительное количество его мальков в дикую природу, а также обеспечить улучшение рыбопропускных систем на волжских ГЭС.
Исследователи в основном обошли стороной другое перспективное мероприятие по поддержанию поголовья дикого осетра, активно обсуждаемое в последние годы. Речь идет о выпуске в Каспии гребневика бероэ (Beroe ovata). Это специализированный хищник, питающийся только другими гребневиками и не опасный для рыб. Бероэ ранее был стихийно ввезен в Черное море, в начале 1990-х тоже пострадавшее от нашествия мнемиопсиса. Там эти гребневики быстро подавили дальнейший рост популяции мнемиопсиса, и тем самым сдержали его негативное воздействие на экосистему. В принципе то же самое может случиться и на Каспии — попытки внедрения туда бероэ уже идут полным ходом. Если численность мнемиопсиса упадет и в этом море, кормовая база осетровых значительно расширится.