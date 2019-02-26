На Южных Курилах запустили оптоволоконную линию связи

Источник: РИА "Новости"

Госоператор «Ростелеком» обеспечил техническую готовность подводной оптоволоконной линии связи от Сахалина до Южных Курил, благодаря которой жители островов Итуруп, Кунашир и Шикотан получили быстрый и недорогой безлимитный интернет. Церемония запуска линии состоялась на острове Шикотан с участием спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы Минкомсвязи Константина Носкова и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Раньше интернет был спутниковый, он был дороже на порядки. И не было таких скоростей, такого качества невозможно было купить ни за какие деньги. Константин Носков главы Минкомсвязи

Иванов, в свою очередь, напомнил, что по решению властей региона стоимость интернета на Курилах установлена такая же, как и на Сахалине. Спецпредставитель президента уточнил, что скоростной интернет на Курилах имеет социальное значение. «Скоростной интернет здесь, на Курилах — это не коммерческий проект, невозможно здесь какие-то прибыли извлечь», — отметил он.

«Ростелеком» протянул оптоволоконную линию связи по дну Охотского моря, выполняя проект, предусмотренный федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы».

Госоператор завершил строительство сетей доступа в четырех населенных пунктах — Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводское, Малокурильское, отметил Осеевский. Другие операторы связи могут подключиться к новой линии, предварительно договорившись с «Ростелекомом».

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Глава госоператора рассказал, что благодаря запуску линии связи с февраля этого года жители могут подключаться к безлимитному интернету по новым тарифам со скоростью 50, 80 и 100 Мбит/с по ценам, как в Южно-Сахалинске. «Доступная скорость передачи данных увеличилась на порядки. Скорость доступа на максимальном тарифе выросла в 22 раза», — отметил он.

При этом затраты абонентов на интернет существенно сократились. «Сейчас абонент за 1050 рублей имеет возможность пользоваться полноценным безлимитом на скорости 100 Мбит/с. Ранее при среднем потреблении даже небольшого объема трафика, например 10 Гб, на лимитном тарифном плане абонент платил 10 тыс. 240 рублей, при этом на скорости всего порядка 512 Кбит/с. Таким образом, затраты абонента сократились в 10 раз, скорость при этом возросла в 20 раз», — пояснил Осеевский.

Полноценная коммерческая эксплуатация линии начнется к концу I квартала этого года после того, как будут оформлены разрешительные документы. Сотовым операторам на сегодняшний день уже предоставлена емкость в соответствии с их потребностями. Как отметил Осеевский, МТС, «Мегафон» и Tele2 уже подключились к построенной «Ростелекомом» линии связи, а «Вымпелком» планирует присоединиться в апреле. За счет подключения к оптоволоконной линии связи мобильные операторы смогут улучшить связь для своих абонентов: в рамках подготовки они модернизировали свою радиосеть, чтобы обеспечить связь 4G.

Связь для жителей Курил

В рамках проекта была положена линия связи протяженностью примерно 815 км по маршруту Южно-Сахалинск (остров Сахалин) — Курильск (остров Итуруп) — Южно-Курильск (остров Кунашир) — Крабозаводское (остров Шикотан). Большая часть оптоволоконной линии была положена по дну Охотского моря (749,4 км), длина прибрежной и наземной части линии — чуть более 65 км. Пропускная способность линии составляет 40 Гбит/с и может быть расширена до 8 Тбит/с.

Стоимость проекта по прокладке подводной оптоволоконной линии связи от Сахалина к островам Итуруп, Кунашир и Шикотан составляет около 3,3 млрд рублей: из федерального бюджета было выделено 2,7 млрд рублей, а «Ростелеком» вложил еще 0,6 млрд рублей собственных средств.