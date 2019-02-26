Раскрыта тайна гибели города индейцев

Источник: WILLIAM R. ISEMINGER/University of Wisconsin-Madison

Исследователи проанализировали окаменевшие отходы жизнедеятельности населявших Кахокию людей, собранные из донных отложений озера, которое располагалось рядом с монументальными курганами. Они определили количество станолов, вырабатываемых в кишечнике человека во время пищеварения и удаляемых с экскрементами.

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Оказалось, что их уровни в слоях, образовавшихся за несколько столетий, соответствуют изменениям в численности населения, определенным более традиционными методами.

Около 600 года нашей эры численность людей на этом участке повысилась и достигла пика к 1100 году, когда здесь уже стоял город площадью 15 квадратных километров с населением несколько десятков тысяч жителей. Однако после этого число горожан начало сокращаться, и к 1400 году Кахокия оказалась заброшенной.