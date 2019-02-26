Моряки пустыни

Эта картина написана со слов. Когда море ушло, художнику Берику Букешеву было шесть лет. Он Арал видел, но не запомнил. Старый моряк к своему 70-летию заказал художнику порт с высоты птичьего полета — со всеми деталями, в том числе на палубах кораблей. Моряк помог художнику — начертил подробную схему, рассказал все, что вспомнил на причале, на берегу, в море... Когда художник закончил картину, заказчик ее почему-то не купил. «Старый порт» понравился директору крупного предприятия — он повесил картину у себя в кабинете. Знатоки Арала утверждают, что это самое достоверное изображение порта. А Берик Букешев после порта нарисовал на берегу моря себя с дочкой. Художник надеется, что его маленькая дочь услышит шум волн, а его картина станет пророческой.