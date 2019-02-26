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15:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

«Слушать мужчин и носить розовое»: американец рассказал, как стать привлекательной женщиной

Теперь его все ненавидят.

Персональный тренер и писатель из США Александр Хуан Антонио Кортес решил поделиться с подписчиками в Twitter своими мыслями насчет красивых женщин. Он составил внушительный список качеств, которыми, по его мнению, женщины должны обладать.

Как быть красивой женщиной: быть худой; уметь готовить; иметь длинные волосы; наносить макияж; быть женственной; быть изящной; быть чувственной; бриться (даже не обсуждается); быть модной; носить розовые и другие “женские” цвета; любить мужчин; слушаться мужчин.

Видимо, этого Александру показалось мало, и он решил смотивировать женщин подписаться на его персональную рассылку с советами. «Вы можете узнать больше о том, как быть желанной и красивой женщиной, в моей рассылке. Помните, только мужчина может сказать женщине, как надо действовать», — написал лайф-коуч.

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Но вместо слов благодарности мужчину ждал шквал критики и ненависти. Причем, не только от женщин, но и от мужчин. Правда, самого Картеса этот факт ничуть не смутил. Спустя время, он рассказал, как стать привлекательным мужчиной.

Как быть привлекательным мужчиной: быть подтянутым; быть кормильцем; иметь хорошую стрижку; быть аккуратным; быть сильным (без лишних слов); быть настойчивым; быть решительным; быть лидером; любить женщин; быть хорошим слушателем.

Возможно, всенародной любви Кортес не получил, зато заработал интернет-славу и значительно увеличил к себе интерес. А его «профессиональные» советы превратились в отличную платформу для новых мемов.

Черт, тут я подумал, что моя жена прекрасна без всех этих пунктов.
Настоящие мужчины любят сильных женщин, которые признают это абсолютным мусором. Но удачи тебе, братан.
Я, когда понял, что парень не шутит, и на Земле действительно есть люди, которые так думают.
Как быть красивой женщиной: быть собой и не обращать внимание на то, что говорят другие. Оставайтесь классными, дамы!
Это какой-то пародийный аккаунт, да?
Глядя на твое фото, я понимаю, что ты тоже отлично справляешься с тем, чтобы быть красивой женщиной.
Я наконец-то поняла, как быть красивой женщиной! И что бы я делала без этого списка!
Как приготовить аппетитный томатный соус: импортные итальянские помидоры; включить Синатру в фоновом режиме; свежий чеснок; 100% сертифицированное импортное оливковое масло; включить по ТВ “Крестного отца”; свежий базилик; орегано; поваренная соль; деревянная ложка; перец; и любовь к Богу. И никакого сахара!

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