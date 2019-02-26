«Слушать мужчин и носить розовое»: американец рассказал, как стать привлекательной женщиной

Персональный тренер и писатель из США Александр Хуан Антонио Кортес решил поделиться с подписчиками в Twitter своими мыслями насчет красивых женщин. Он составил внушительный список качеств, которыми, по его мнению, женщины должны обладать.
Видимо, этого Александру показалось мало, и он решил смотивировать женщин подписаться на его персональную рассылку с советами. «Вы можете узнать больше о том, как быть желанной и красивой женщиной, в моей рассылке. Помните, только мужчина может сказать женщине, как надо действовать», — написал лайф-коуч.
Но вместо слов благодарности мужчину ждал шквал критики и ненависти. Причем, не только от женщин, но и от мужчин. Правда, самого Картеса этот факт ничуть не смутил. Спустя время, он рассказал, как стать привлекательным мужчиной.
Возможно, всенародной любви Кортес не получил, зато заработал интернет-славу и значительно увеличил к себе интерес. А его «профессиональные» советы превратились в отличную платформу для новых мемов.