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16:03 (мск), источник: РИА Новости

Британка годами водила здоровую дочь по врачам и попала в тюрьму

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Великобритании женщину приговорили к восьми месяцам тюремного заключения после того, как она в течение нескольких лет заставляла здоровую дочь лечиться от несуществующей болезни. Об этом сообщает Blackpool Gazette.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в городе Блэкпул графства Ланкашир. С 2012 по 2016 годы 41-летняя британка утверждала, что у ее ребенка эпилепсия, и постоянно водила девочку по врачам. Как заявила сторона обвинения, женщина подделывала медицинские карты дочери, в которых говорилось о несуществующих припадках и обмороках.

Поначалу врачи поверили матери и предположили, что у ребенка действительно может быть эпилепсия. Ей назначили специальные препараты и провели ряд анализов.

Через какое-то время медицинский персонал обратил внимание на то, что единственным свидетелем припадков была мать девочки.
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Специалисты связались со школой, в которой обучался ребенок. Выяснилось, что окружающие никогда не замечали у нее симптомов эпилепсии. После медицинского заключения девочке отменили назначенные препараты. Ребенка забрали органы опеки.

Как заявил отец девочки, он не мог поверить, что его жена «травила» собственную дочь. По его словам, после отмены «лечения» и разлуки с матерью ребенок стал более активным и уверенным в себе.

Судья назвал поведение женщины «настойчивой и эгоистичной эксплуатацией» девочки.

«Почти невозможно поверить, что мать могла поступать так, как вы поступали со своей дочерью, для удовлетворения собственных нужд», — заявил представитель правосудия.

Женщина признала себя виновной в жестоком обращении с ребенком. По словам адвоката, действия британки объясняются ее нездоровым желанием привлечь к себе и своей дочери внимание и вызвать сочувствие у окружающих.

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