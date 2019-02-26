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16:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Креативная мама каждый месяц фотографировала сына в коробке из-под пиццы

Веселый фотопроект.

Свадебный и семейный фотограф из США Даниэль Ли Джаннандреа целый год фотографировала своего маленького сына в коробке из-под пиццы, размещая рядом с ним столько кусочков, сколько месяцев ему исполнялось.

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Своего младшего ребенка женщина назвала Лоренцо, и, чтобы отдать дань уважения его итальянскому имени, решила сделать веселый фотопроект, который бы запечатлел взросление малыша и добавил в него «итальянские нотки».

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В итоге в конце года Даниэль собрала целую пиццу, которая засвидетельствовала год жизни ее малыша.

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