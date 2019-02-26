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17:14 (мск), источник: Газета.Ру

Россиян предупредили о короткой рабочей неделе

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде. Это связано с празднованием Международного женского дня. Граждане будут трудиться с 4 по 7 марта — причем в четверг по сокращенному графику. Далее россияне будут отдыхать три дня подряд — с 8 по 10 марта. Следующие длительные выходные придутся на майские праздники.

Следующая рабочая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в Роструде. Там напомнили, что в этом году 8 марта выпадет на пятницу.

«9 и 10 марта — календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд. Соответственно, предпраздничная рабочая неделя продлится четыре дня — с 4 по 7 марта включительно», — пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец «Интерфаксу». Он добавил, что, согласно Трудовому кодексу России, предпраздничный рабочий день — четверг, 7 марта — будет короче на один час.

В Роструде напомнили: в связи с тем, что День защитника Отечества в этом году пришелся на субботу, дополнительный выходной день был перенесен на 10 мая.

Именно в этом месяце россиян ожидают самые продолжительные праздники. К традиционным выходным (1, 4, 5, 9, 11 и 12 мая) добавят два дня из новогодних праздников, выпавших на уикенд 5—6 января, а также праздничную субботу, 23 февраля.

Выходные начнутся 1 мая — в День Весны и Труда — и продлятся до 5 мая. Следующие стартуют в День Победы, 9 мая, и завершатся 12 мая.

Спустя месяц, 12 июня, россияне будут праздновать День России и вновь смогут не приходить на работу. Длительные выходные запланированы и на осень — они выпадут на День Народного Единства и пройдут со 2 по 4 ноября.

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Отметим, что несмотря на столь частые и продолжительные каникулы, Россия находится на одном из первых мест в мире по количеству рабочих часов. Об этом свидетельствуют данные доклада Организации экономического сотрудничества и развития. Отмечается, что в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов, что на шесть часов больше по сравнению с 2016 годом. Россия также вошла в пятерку самых работающих стран — ее обогнали лишь Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

В прошедшие новогодние праздники россияне отдыхали в течение десяти дней. В январе 2019 года глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что чрезмерно длинные январские каникулы вредят экономике страны. «Вообще у нас праздники очень длинные. Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — сказал премьер-министр на церемонии вручения премии правительства в области СМИ.

Как подсчитали в Российском экономическом университете им. Плеханова, за новогодние праздники экономика РФ потеряла примерно 1,32 трлн рублей — то есть 1,25% от прогнозируемого ВВП.

В основном потери были связаны промышленностью. Большая часть обрабатывающих производств — в том числе металлообработка, машиностроение и строительство — не работала на каникулах. По данным университета, в 2018 году из-за январских праздников экономика не досчиталась 1,2 трлн рублей, что составляет 1,2% ВВП. Отмечается, что несмотря на ущерб для промышленности, в каникулы большую выгоду получают сферы продаж и услуг.

Чтобы избежать потерь, глава Института стратегического анализа Игорь Николаев предложил сократить новогодние праздники до трех дней — 31 декабря, 1 и 7 января. Тем не менее экономисты считают, что такие изменения стране не требуются. По их мнению, экономические потери компенсируются ускоренной работой предприятий после каникул.

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В конце января сообщалось, что у работодателей может появиться возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. С таким предложением выступили в Совфеде. Как сообщил глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский, отдельные коллективы могли бы сами определять режим работы в праздничные дни в рамках коллективных договоров. Однако парламентарий считает, что организовать бесперебойную работу предприятий можно только при единой государственной политике.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — пояснил Рязанский.

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