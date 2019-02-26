Россиян предупредили о короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет четырехдневной в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в Роструде. Там напомнили, что в этом году 8 марта выпадет на пятницу.

«9 и 10 марта — календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд. Соответственно, предпраздничная рабочая неделя продлится четыре дня — с 4 по 7 марта включительно», — пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец «Интерфаксу». Он добавил, что, согласно Трудовому кодексу России, предпраздничный рабочий день — четверг, 7 марта — будет короче на один час.

В Роструде напомнили: в связи с тем, что День защитника Отечества в этом году пришелся на субботу, дополнительный выходной день был перенесен на 10 мая.

Именно в этом месяце россиян ожидают самые продолжительные праздники. К традиционным выходным (1, 4, 5, 9, 11 и 12 мая) добавят два дня из новогодних праздников, выпавших на уикенд 5—6 января , а также праздничную субботу, 23 февраля.

Выходные начнутся 1 мая — в День Весны и Труда — и продлятся до 5 мая. Следующие стартуют в День Победы, 9 мая, и завершатся 12 мая.

Спустя месяц, 12 июня, россияне будут праздновать День России и вновь смогут не приходить на работу. Длительные выходные запланированы и на осень — они выпадут на День Народного Единства и пройдут со 2 по 4 ноября.

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Отметим, что несмотря на столь частые и продолжительные каникулы, Россия находится на одном из первых мест в мире по количеству рабочих часов. Об этом свидетельствуют данные доклада Организации экономического сотрудничества и развития. Отмечается, что в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов, что на шесть часов больше по сравнению с 2016 годом. Россия также вошла в пятерку самых работающих стран — ее обогнали лишь Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

В прошедшие новогодние праздники россияне отдыхали в течение десяти дней. В январе 2019 года глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что чрезмерно длинные январские каникулы вредят экономике страны. «Вообще у нас праздники очень длинные. Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — сказал премьер-министр на церемонии вручения премии правительства в области СМИ.

Как подсчитали в Российском экономическом университете им. Плеханова, за новогодние праздники экономика РФ потеряла примерно 1,32 трлн рублей — то есть 1,25% от прогнозируемого ВВП.

В основном потери были связаны промышленностью. Большая часть обрабатывающих производств — в том числе металлообработка, машиностроение и строительство — не работала на каникулах. По данным университета, в 2018 году из-за январских праздников экономика не досчиталась 1,2 трлн рублей, что составляет 1,2% ВВП. Отмечается, что несмотря на ущерб для промышленности, в каникулы большую выгоду получают сферы продаж и услуг.

Чтобы избежать потерь, глава Института стратегического анализа Игорь Николаев предложил сократить новогодние праздники до трех дней — 31 декабря, 1 и 7 января. Тем не менее экономисты считают, что такие изменения стране не требуются. По их мнению, экономические потери компенсируются ускоренной работой предприятий после каникул.

В конце января сообщалось, что у работодателей может появиться возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. С таким предложением выступили в Совфеде. Как сообщил глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский, отдельные коллективы могли бы сами определять режим работы в праздничные дни в рамках коллективных договоров. Однако парламентарий считает, что организовать бесперебойную работу предприятий можно только при единой государственной политике.