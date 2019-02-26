Президент Туркменистана сыграл в «древнюю туркменскую игру», которая очень похожа на гольф
По его словам, эта игра «способствует профилактике
По его словам, эта игра «способствует профилактике
Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана (одной из самых закрытых стран в мире по оценке Freedom House), известен своими разнообразными хобби. Выяснилось, что он не только умеет читать рэп и на досуге собирает внедорожник по собственным чертежам, но и разбирается в спорте.
В Ашхабаде президент провел для своих министров
Глава государства отметил, что, туркмены издревле играли в игру под названием чилик, которая напоминает современный гольф. «Сегодня эта игра возрождается. Широко распространенный в мире гольф и древняя туркменская игра чилик положительно влияют на здоровье человека», — заявил Бердымухамедов.
Президент добавил, что игра «способствует профилактике
Он также также рассказал правила чилика:
Для игры необходимы ровная площадка и два вида палок. Одна из них — хекгал (чижик) длиной 70 сантиметров, другая, заостренная с двух сторон палочка в 25 сантиметров — чилик. Участники игры делятся на группы и выбирают себе руководителя — «Хана», как правило, это наиболее меткий и ловкий игрок. Кроме того, разбившись на пары, ребята выбирают себе имена. К примеру, один из них — «Гылыч», другой «Галкан». Затем они подходят к сидящим игрокам и обращаются к ним со словами: «Наш Хан, кому нужен Гылыч, а кому Галкан?». Главы команд по очереди выбирают себе игроков. Затем, посредством жеребьевки определяется, кто станет «довчи» (крушителем), а кто «йукчи» (грузчиком). Для организации игры на земле чертят круг диаметром примерно 10 метров, в центре которого устанавливают камень — мишень или раскапывают ямку. Вытянувшая жребий команда проходит в центр поля и игра начинается. «Хан» подбрасывает вверх чилик, а один из членов его команды бьет по нему палкой, стараясь направить в самый центр круга и попасть в мишень.