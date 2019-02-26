Президент Туркменистана сыграл в «древнюю туркменскую игру», которая очень похожа на гольф

Для игры необходимы ровная площадка и два вида палок. Одна из них — хекгал (чижик) длиной 70 сантиметров, другая, заостренная с двух сторон палочка в 25 сантиметров — чилик. Участники игры делятся на группы и выбирают себе руководителя — «Хана», как правило, это наиболее меткий и ловкий игрок. Кроме того, разбившись на пары, ребята выбирают себе имена. К примеру, один из них — «Гылыч», другой «Галкан». Затем они подходят к сидящим игрокам и обращаются к ним со словами: «Наш Хан, кому нужен Гылыч, а кому Галкан?». Главы команд по очереди выбирают себе игроков. Затем, посредством жеребьевки определяется, кто станет «довчи» (крушителем), а кто «йукчи» (грузчиком). Для организации игры на земле чертят круг диаметром примерно 10 метров, в центре которого устанавливают камень — мишень или раскапывают ямку. Вытянувшая жребий команда проходит в центр поля и игра начинается. «Хан» подбрасывает вверх чилик, а один из членов его команды бьет по нему палкой, стараясь направить в самый центр круга и попасть в мишень.