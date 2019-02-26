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17:52 (мск), источник: Esquire

Президент Туркменистана сыграл в «древнюю туркменскую игру», которая очень похожа на гольф

По его словам, эта игра «способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, депрессии, укрепляет спортивные навыки».

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана (одной из самых закрытых стран в мире по оценке Freedom House), известен своими разнообразными хобби. Выяснилось, что он не только умеет читать рэп и на досуге собирает внедорожник по собственным чертежам, но и разбирается в спорте.

В Ашхабаде президент провел для своих министров мастер-класс по игре в гольф в рамках популяризации этого вида спорта. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

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Глава государства отметил, что, туркмены издревле играли в игру под названием чилик, которая напоминает современный гольф. «Сегодня эта игра возрождается. Широко распространенный в мире гольф и древняя туркменская игра чилик положительно влияют на здоровье человека», — заявил Бердымухамедов.

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Президент добавил, что игра «способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, депрессии, укрепляет спортивные навыки».

Он также также рассказал правила чилика:

Для игры необходимы ровная площадка и два вида палок. Одна из них — хекгал (чижик) длиной 70 сантиметров, другая, заостренная с двух сторон палочка в 25 сантиметров — чилик. Участники игры делятся на группы и выбирают себе руководителя — «Хана», как правило, это наиболее меткий и ловкий игрок. Кроме того, разбившись на пары, ребята выбирают себе имена. К примеру, один из них — «Гылыч», другой «Галкан». Затем они подходят к сидящим игрокам и обращаются к ним со словами: «Наш Хан, кому нужен Гылыч, а кому Галкан?». Главы команд по очереди выбирают себе игроков. Затем, посредством жеребьевки определяется, кто станет «довчи» (крушителем), а кто «йукчи» (грузчиком). Для организации игры на земле чертят круг диаметром примерно 10 метров, в центре которого устанавливают камень — мишень или раскапывают ямку. Вытянувшая жребий команда проходит в центр поля и игра начинается. «Хан» подбрасывает вверх чилик, а один из членов его команды бьет по нему палкой, стараясь направить в самый центр круга и попасть в мишень.

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