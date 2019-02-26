В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора
Как объяснили в местном министерстве здравоохранения, у пациентки диагностировали диагностический криз, и чтобы не навредить ей, приняли решение таким образом доставить ее до автомобиля.
Как объяснили в местном министерстве здравоохранения, у пациентки диагностировали диагностический криз, и чтобы не навредить ей, приняли решение таким образом доставить ее до автомобиля.
КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Пожилую жительницу деревни в Татарстане довезли в ковше трактора до автомобиля скорой помощи, чтобы не навредить ее состоянию. Об этом во вторник ТАСС сообщили в
На фото тепло одетая женщина сидит в ковше трактора, ей подстелили одеяло.
«Это пациентка 66 лет, жительница деревни Биябаш, живет на окраине этой деревни. Накануне вечером дороги сильно замело и в тот день ей стало плохо, вызвали “скорую помощь”, бригада приехала,
Она добавила, что фельдшеры попросили водителя трактора довезти женщину «буквально 100 метров до машины», у нее был гипертонический криз. Сейчас пациентка находится под наблюдением в больнице, ей оказана необходимая медпомощь.