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18:00 (мск), источник: ТАСС

В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора

Как объяснили в местном министерстве здравоохранения, у пациентки диагностировали диагностический криз, и чтобы не навредить ей, приняли решение таким образом доставить ее до автомобиля.

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Пожилую жительницу деревни в Татарстане довезли в ковше трактора до автомобиля скорой помощи, чтобы не навредить ее состоянию. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, комментируя фотографию, размещенную в социальных сетях.

На фото тепло одетая женщина сидит в ковше трактора, ей подстелили одеяло.

«Это пациентка 66 лет, жительница деревни Биябаш, живет на окраине этой деревни. Накануне вечером дороги сильно замело и в тот день ей стало плохо, вызвали “скорую помощь”, бригада приехала, где-то метров 100 не могли проехать до дома женщины. Там как раз работал трактор, поскольку машина не могла проехать, фельдшеры испугались за состояние женщины, малейшее движение бы могло ей навредить», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что фельдшеры попросили водителя трактора довезти женщину «буквально 100 метров до машины», у нее был гипертонический криз. Сейчас пациентка находится под наблюдением в больнице, ей оказана необходимая медпомощь.

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