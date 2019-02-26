В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Пожилую жительницу деревни в Татарстане довезли в ковше трактора до автомобиля скорой помощи, чтобы не навредить ее состоянию. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, комментируя фотографию, размещенную в социальных сетях.

На фото тепло одетая женщина сидит в ковше трактора, ей подстелили одеяло.

«Это пациентка 66 лет, жительница деревни Биябаш, живет на окраине этой деревни. Накануне вечером дороги сильно замело и в тот день ей стало плохо, вызвали “скорую помощь”, бригада приехала, где-то метров 100 не могли проехать до дома женщины. Там как раз работал трактор, поскольку машина не могла проехать, фельдшеры испугались за состояние женщины, малейшее движение бы могло ей навредить», — сказала собеседница агентства.