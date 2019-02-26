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17:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Самолет чуть не перевернулся в воздухе из-за сильного ветра

Пассажиры на борту сняли все это на видео.

Пассажирам авиакомпании British Airways, летевшим в конце февраля самолетом из Лондона в Гибралтар, пришлось пережить несколько жутких минут.

В конце своего пути самолет столкнулся с проблемой: из-за сильного ветра лайнер шатало и почти переворачивало в воздухе. Очевидцам, наблюдавшим за происходящим с земли, казалось, что самолет вот-вот рухнет. Такие же мысли были и у пассажиров на борту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из них, несмотря на страх, снял происходящее на камеру смартфона. На кадрах видно, как самолет раскачивает из стороны в сторону.

Несмотря на сложные погодные условия, пилотам удалось избежать катастрофы. Они приняли решение не садиться в Гибралтаре, а довезти пассажиров до испанской Малаги, где самолет благополучно приземлился.

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