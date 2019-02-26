Самолет чуть не перевернулся в воздухе из-за сильного ветра

Пассажирам авиакомпании British Airways, летевшим в конце февраля самолетом из Лондона в Гибралтар, пришлось пережить несколько жутких минут.

В конце своего пути самолет столкнулся с проблемой: из-за сильного ветра лайнер шатало и почти переворачивало в воздухе. Очевидцам, наблюдавшим за происходящим с земли, казалось, что самолет вот-вот рухнет. Такие же мысли были и у пассажиров на борту.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l-fbHMir7Ww?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из них, несмотря на страх, снял происходящее на камеру смартфона. На кадрах видно, как самолет раскачивает из стороны в сторону.

Несмотря на сложные погодные условия, пилотам удалось избежать катастрофы. Они приняли решение не садиться в Гибралтаре, а довезти пассажиров до испанской Малаги, где самолет благополучно приземлился.