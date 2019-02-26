Самолет чуть не перевернулся в воздухе из-за сильного ветра
Пассажиры на борту сняли все это на видео.
Пассажиры на борту сняли все это на видео.
Пассажирам авиакомпании British Airways, летевшим в конце февраля самолетом из Лондона в Гибралтар, пришлось пережить несколько жутких минут.
В конце своего пути самолет столкнулся с проблемой:
Один из них, несмотря на страх, снял происходящее на камеру смартфона. На кадрах видно, как самолет раскачивает из стороны в сторону.
Несмотря на сложные погодные условия, пилотам удалось избежать катастрофы. Они приняли решение не садиться в Гибралтаре, а довезти пассажиров до испанской Малаги, где самолет благополучно приземлился.
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