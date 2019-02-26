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18:17 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф добавил на постеры популярных фильмов своего корги (фото)

С таким актером снятые картины стали бы еще лучше.

Пока в Лос-Анджелесе все готовились к проведению 91-й церемонии «Оскар», режиссер и фотограф Брайан Райсберг редактировал в фотошопе плакаты известных фильмов, в том числе и тех, которые были номинированы на престижную кинопремию в этом году.

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С его легкой руки на отредактированных постерах вместо главных героев фильмов появился домашний любимец Брайана и настоящая звезда Instagram — пушистый корги по имени Максин.

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Среди фильмов с «участием» коротколапой звезды оказались и оскароносные картины этого года: «Звезда родилась», «Черная пантера», «Рома» и «Богемская рапсодия».

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По словам Райсберга, на редактирование плакатов у него ушло 2 месяца.

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