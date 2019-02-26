Фотограф добавил на постеры популярных фильмов своего корги (фото)
С таким актером снятые картины стали бы еще лучше.
С таким актером снятые картины стали бы еще лучше.
Пока в
С его легкой руки на отредактированных постерах вместо главных героев фильмов появился домашний любимец Брайана и настоящая звезда Instagram — пушистый корги по имени Максин.
Среди фильмов с «участием» коротколапой звезды оказались и оскароносные картины этого года: «Звезда родилась», «Черная пантера», «Рома» и «Богемская рапсодия».
По словам Райсберга, на редактирование плакатов у него ушло 2 месяца.