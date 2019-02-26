Фотограф добавил на постеры популярных фильмов своего корги (фото)

Пока в Лос-Анджелесе все готовились к проведению 91-й церемонии «Оскар», режиссер и фотограф Брайан Райсберг редактировал в фотошопе плакаты известных фильмов, в том числе и тех, которые были номинированы на престижную кинопремию в этом году.