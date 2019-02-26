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18:20 (мск), источник: Mail.ru Hi-Tech

Опубликована карта загрязненности воздуха Земли

Исследователи Descartes Labs наглядно показали места на нашей планете с самыми масштабными выбросами диоксида азота.

Яркими пятнами и нитями на карте отображены выбросы диоксида азота — это газ, который образуется в процессе горения. Он стал одной из главных проблем с экологией в городах.

Источниками диоксида азота становятся автомобили, электростанции, заводы, пожары и многое другое.

Данные о выбросах диоксида азота получены с космического спутника Sentinel 5P, который отвечает за исследование атмосферы Земли. Исследователи Descartes Labs собрали множество фотографий со спутника и сформировали из них общую карту загрязненности планеты.

Самые яркие пятна расположились в крупных городах. Но на воде тоже можно заметить яркие следы — это пути кораблей, сообщает The Verge.

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