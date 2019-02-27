Песнь льда и воздуха

Источник: NASA

Недавно NASA опубликовало фотоэссе под названием «Земля» (Earth), собранное из снимков, сделанных с борта различных орбитальных аппаратов. Снимки передают как естественные цвета, так и специально обработанные для лучшего визуального эффекта. В соответствии с тем, куда были направлены камеры, содержание эссе делится на четыре раздела: «Воздух» («Атмосфера»), «Вода», «Земля», «Лед и снег». N + 1 предлагает читателям подборку наиболее зрелищных фотографий.

Источник: NASA

Извержение трех стратовулканов на Сандвичевых островах в Южной Атлантике. Чтобы различить пар на фоне льда и облаков, снимки пришлось подвергнуть специальной обработке.

Воздух

Источник: NASA

Берингов пролив, снятый из космоса. В левом верхнем углу виден берег России, укутанный снегом и льдом. Ветер, дующий с северо-востока, гонит на юг лед на поверхности океана и формирует «облачные улицы» — параллельные ряды облаков.

Источник: NASA

Горные ущелья на южном побережье Перу — одни из самых глубоких в мире. На фотографии видно, что русла рек Яука и Акараи заполнены облаками. Реки впадают в Тихий океан — на фотографии он в левом нижнем углу и также закрыт плотным слоем облаков.

Воздух

Источник: NASA

Извержение в районе лавового поля Холухрёйн в Исландии началось в августе 2014 года и продолжалось до начала следующего года. Этот снимок сделан в сентябре, цвета на нем искусственно изменены для большего визуального эффекта.

Источник: NASA

Редкое атмосферное явление — дырявые облака над территорией Западной Виргинии, США. Часть облака под воздействием низкой температуры и продуктов сгорания самолетного облака превращается в лед (ярко-голубые участки на этом снимке) и буквально падает вниз.

Воздух

Источник: NASA

Туман, заполнивший долину в горах на территории Канады к северо-востоку от Ванкувера. При отсутствии ветра густой туман может держаться сутками напролет. Цвета этого снимка были искусственно изменены для четкости изображения.

Источник: NASA

Слоисто-кучевые облака над побережьем Тихого океана служат фоном для редкого явления, похожего на обычную радугу, — глории. Она возникает, когда капельки воды, которыми насыщено облако, отражают свет по направлению к его источнику, в данном случае — Солнцу.

Воздух

Источник: NASA

Четкая тень, которую один слой облаков в небе над Германией отбрасывает на другой, нижележащий слой. Расстояние от земли до более высокого слоя составляет около километра.

Источник: NASA

Архипелаг Мьей (или Мергуи) на границе между Мьянмой и Таиландом состоит из приблизительно 800 островов, поднимающихся над коралловыми рифами в Андаманском море. На этом снимке изображены Окландская и Китовая бухты, белые завихрения в воде формируются придонными осадками, которые выносят в море впадающие в них реки.

Вода

Источник: NASA

Участок Гольфстрима у побережья Южной Каролины (США), снятый в инфракрасных лучах. Игра цветов отражает разность температур в этом теплом и одном из самых мощных течений в Мировом океане. Фиолетовый цвет указывает на относительно холодную воду, а там, где цвет приближается к белому, температура воды достигает максимума.

Эфемерные озера в Центральной Австралии (оба снимка сделаны с разницей примерно в год). В этих местах выпадает очень мало дождевой воды, и на протяжении большей части года озера представляют собой соляные лиманы. Но после больших дождей в них появляется вода (на втором снимке).

Вода

Источник: NASA

Один из Кокосовых островов в Индийском океане. Представляет собой коралловый атолл, поросший кокосовыми пальмами. В центре атолла — глубокая лагуна, где насыщенный синий цвет воды указывает на значительную глубину. На отмелях цвет воды меняется на аквамариновый.

На этих фотографиях — один из Бермудских островов до и после того, как в октябре 2017 года через него прошел ураган «Гонсало», относившийся к третьей категории опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Стихийное бедствие причинило крупный материальный ущерб жителям островов, а заодно подняло целую тучу осадков со дна мелких лагун, разметав их по всей северной Атлантике.

Вода

Источник: NASA

Цвет воды в заливе Джеймс в Канаде отливает всеми чайными оттенками. Такой эффект возникает из-за того, что в залив впадают сразу несколько рек, и их воды, смешиваясь с соленой морской водой, подчиняются движениям прилива и отлива, создавая разноцветные завитки и водовороты.

Источник: NASA

Приливные отмели и подводные течения на восточной оконечности Большой Багамской банки — платформы из коралловых известняков, надводная часть которой формирует бóльшую часть Багамских островов. На фотографии надводная часть обозначена коричневым цветом, а к западу и северу от нее простираются отмели, затапливаемые приливом. То, что кажется из космоса руслами рек, на самом деле представляет собой каналы, промытые морской водой в осадочной породе.

Источник: NASA

Цветение цианобактерий на поверхности Балтийского моря, видимое благодаря искусственной обработке снимков из космоса. По самому снимку тип бактерий определить невозможно, но воды Балтийского моря летом — излюбленное место кормления цианобактерий типа Nodularia. К тому же одновременно со снимком специалисты из Лейпцигского института по изучению Балтийского моря взяли анализ морской воды и подтвердили наличие в ней бактерий именно этого типа.

Земля

Источник: NASA

Эти так называемые линейные дюны расположены в Полосе Каприви — длинном выступе, протянувшемся на восток от основной территории Намибии в Африке. Это довольно сырое место на континенте, известном своими пустынями и засушливым климатом. Река на фотографии — Окаванго. Линейные дюны простираются до ста километров в длину. Их наличие говорит о том, что прежде климат на юго-западе Африки был гораздо более сухим. Линейные дюны, как и любые другие, формируются под воздействием ветра, но, в отличие от обычных, они веками не меняют своего положения.

Источник: NASA

В пустыне Бадын-Джаран на территории Монголии встречается удивительное явление природы — гигантские песчаные дюны с озерами на вершинах. Ученые до сих пор не могут ни объяснить механизм возникновения дюн высотой 200−300 метров, ни найти источник воды, питающей озера. Все, что удалось установить за годы изучения таких же образований на территории Китая, — некоторые озера с течением времени исчезают или уменьшаются в размерах.

Земля

Источник: NASA

Вулкан Таранаки в Новой Зеландии (британские колонизаторы называли его Эгмонтом) относится к числу самых симметричных на Земле. Его высота — 2518 метров над уровнем моря. Ученые установили, что впервые он начал действовать 135 тысяч лет назад, причем небольшие извержения происходили каждые 90 лет, а крупные — раз в пять веков. Темно-зеленая область вокруг вершины вулкана — территория национального парка, учрежденного еще в 1900 году. Лес там сохранился в первозданном состоянии, тогда как все остальное пространство было вырублено под пастбища.

Источник: NASA

Этот участок каньона Зеленой реки на востоке штата Юта (США) называется Бантичной излучиной, поскольку река тут практически делает полную петлю (местные рафтеры любят стартовать в самом узком месте горловины, с тем чтобы после 14 с лишним километров пути пристать к месту старта). Сама Зеленая река кажется черной, потому что бежит в узком каньоне трехсотметровой глубины и на ней лежит тень. Прямая белая полоса, пересекающая снимок, — след от реактивного самолета.

Осень на севере Швеции коротка, но являет собой яркое зрелище. Высокогорные леса в этой отдаленной части Лапландии переливаются желтым и оранжевым. Такой эффект в первую очередь производит листва берез, растущих на склонах долин, хотя подлесок тоже вносит свой вклад. На некоторых холмах уже лежит снег.

Земля

Источник: NASA

Солончаковая пустыня Деште-Кевир, или Большая солончаковая пустыня, в центре Ирана, из космоса выглядит как узор из параллельных линий и широких дуг. За этот визуальный эффект отвечают многочисленные тонкие напластования скалистой породы, образующие череду бессточных впадин и узких низких гряд. В центре снимка видно озеро, заполненное темной водой.

Источник: NASA

Этот аллювиальный конус у подножия Джунгарского Алатау в Казахстане сформировался в результате длительного воздействия реки Тентек, стекающей в долину (слева внизу на первой фотографии). Как всякая горная река, Тентек несет в своем потоке гравий, песок, глину и ил. Достигнув более ровного места, река разбивается на сеть рукавов и каналов. Со временем они меняют направление, и у подножия горы возникает широкий конус наносной почвы, очень удобной для земледелия.

Земля

Источник: NASA

Так причудливо из космоса выглядит русло реки Колорадо на территории США. Глен-каньон, окружающий озеро Пауэлл (в верхней части фотографии), относится к числу самых известных национальных парков страны. К озеру примыкает Ринкон — пересохшая излучина реки. Вода на этом снимке блестит благодаря солнечному свету, который отражается от ее поверхности под тем же углом, под которым фотографирующий ее космонавт держит камеру.

Источник: NASA

Большой Т-образный оазис Лива протянулся почти на сто километров на севере пустыни Руб-аль-Хали. Он расположен на территории эмирата Абу-Даби, который входит в состав ОАЭ. Бедуины обнаружили подземные воды в этом районе не менее пяти веков назад, и с тех пор здесь процветают финиковые пальмы. Сегодня здесь проживает более 20 тысяч человек — это самый большой оазис на Аравийском полуострове.

Источник: NASA

Лавовое поле Харрат-Лунаййир располагается вокруг пяти десятков потухших вулканов, извергавшихся на протяжении последних десяти тысяч лет. Судя по этой искусственно обработанной фотографии, лава, подобно чернилам на неровной поверхности, растекалась во все стороны, образуя ручейки в складках горной местности. Ученые долго считали эти вулканы потухшими, пока в 2009 году тут не была зафиксирована сейсмическая активность.

Лед и снег

Источник: NASA

Лед на поверхности Каспийского моря, простирающегося от Казахстана до Ирана, принимает самые разные формы. По краям озера, ближе к берегу, держится ледяной массив ярко-белого цвета. Ближе к середине лед сбивается небольшими торосами серого цвета, которые медленно кружат вокруг центральной полыньи. Темный участок в центре затянут молодым льдом и ледяной крошкой, не более десяти сантиметров толщиной, в центре которого, словно алмаз, виднеется крупный ледовый блок. Возможно, он просто лежит на дне моря, а ветер пригоняет к нему лед.

Источник: NASA

На побережье Восточно-Сибирского моря, вокруг заливов под названием Омуляхская губа и Хромская губа, разбросано множество так называемых термокарстовых озер, образовавшихся вследствие проседания растаявшего льда в условиях вечной мерзлоты. Соответственно, в этих небольших проталинах скапливается вода. Как правило, ее температура выше температуры окружающей почвы, поэтому со временем термокарстовые озера разрастаются и становятся глубже. Время от времени они сливаются с берегом губы или вода из них перетекает в море под землей. Темно-коричневые пятна на фотографии обозначают места этих бывших озер.

Лед и снег

Источник: NASA

Дельта реки Маккензи на севере Канады, укрытая льдом и снегом, в окружении сосновых лесов, придающих ландшафту зеленоватый оттенок. Зимой замерзшие притоки реки становятся ледовыми дорогами, по которым ездят грузовики, доставляющие припасы в отдаленные поселки. Река Маккензи является крупнейшей в Канаде и десятой по величине в мире. Ее протяженность составляет 4200 километров.

Источник: NASA

Морской лед у восточного побережья Гренландии. У берегов выступающего восточного мыса скопился «быстрый лед», характерный для прибрежных океанических вод. Такой лед быстро намерзает вдоль берегов, не поддаваясь воздействию ни ветров, ни течений. Дальше в открытом океане плавают большие ледяные глыбы. Отдельные участки «быстрого льда» на этой фотографии кажутся голубыми — возможно, они состоят из крупных кристаллов, сформированных под воздействием постоянного сильного ветра.

Лед и снег

Источник: NASA

Остров Шикотан — самый южный из череды Курильских островов — лежит на южной границе области замерзания льда в Северном полушарии. На этой фотографии серо-голубые разводы вокруг острова — и есть сковывающий его лед. Своими скругленными краями он обязан мощным течениям и водоворотам. Поверхность острова, миллионы лет формировавшаяся под воздействием тектонических сил, дождей, ветров и цунами, сильно изрезана — это видно по неровностям снега даже из космоса.