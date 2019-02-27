Песнь льда и воздуха
Как выглядит из космоса планета Земля.
Как выглядит из космоса планета Земля.
Недавно NASA опубликовало фотоэссе под названием «Земля» (Earth), собранное из снимков, сделанных с борта различных орбитальных аппаратов. Снимки передают как естественные цвета, так и специально обработанные для лучшего визуального эффекта. В соответствии с тем, куда были направлены камеры, содержание эссе делится на четыре раздела: «Воздух» («Атмосфера»), «Вода», «Земля», «Лед и снег». N + 1 предлагает читателям подборку наиболее зрелищных фотографий.
Извержение трех стратовулканов на Сандвичевых островах в Южной Атлантике. Чтобы различить пар на фоне льда и облаков, снимки пришлось подвергнуть специальной обработке.
Воздух
Берингов пролив, снятый из космоса. В левом верхнем углу виден берег России, укутанный снегом и льдом. Ветер, дующий с
Горные ущелья на южном побережье Перу — одни из самых глубоких в мире. На фотографии видно, что русла рек Яука и Акараи заполнены облаками. Реки впадают в Тихий океан — на фотографии он в левом нижнем углу и также закрыт плотным слоем облаков.
Воздух
Извержение в районе лавового поля Холухрёйн в Исландии началось в августе 2014 года и продолжалось до начала следующего года. Этот снимок сделан в сентябре, цвета на нем искусственно изменены для большего визуального эффекта.
Редкое атмосферное явление — дырявые облака над территорией Западной Виргинии, США. Часть облака под воздействием низкой температуры и продуктов сгорания самолетного облака превращается в лед (ярко-голубые участки на этом снимке) и буквально падает вниз.
Воздух
Туман, заполнивший долину в горах на территории Канады к
Воздух
Четкая тень, которую один слой облаков в небе над Германией отбрасывает на другой, нижележащий слой. Расстояние от земли до более высокого слоя составляет около километра.
Архипелаг Мьей (или Мергуи) на границе между Мьянмой и Таиландом состоит из приблизительно 800 островов, поднимающихся над коралловыми рифами в Андаманском море. На этом снимке изображены Окландская и Китовая бухты, белые завихрения в воде формируются придонными осадками, которые выносят в море впадающие в них реки.
Вода
Участок Гольфстрима у побережья Южной Каролины (США), снятый в инфракрасных лучах. Игра цветов отражает разность температур в этом теплом и одном из самых мощных течений в Мировом океане. Фиолетовый цвет указывает на относительно холодную воду, а там, где цвет приближается к белому, температура воды достигает максимума.
Эфемерные озера в Центральной Австралии (оба снимка сделаны с разницей примерно в год). В этих местах выпадает очень мало дождевой воды, и на протяжении большей части года озера представляют собой соляные лиманы. Но после больших дождей в них появляется вода (на втором снимке).
Вода
Один из Кокосовых островов в Индийском океане. Представляет собой коралловый атолл, поросший кокосовыми пальмами. В центре атолла — глубокая лагуна, где насыщенный синий цвет воды указывает на значительную глубину. На отмелях цвет воды меняется на аквамариновый.
На этих фотографиях — один из Бермудских островов до и после того, как в октябре 2017 года через него прошел ураган «Гонсало», относившийся к третьей категории опасности по пятибалльной шкале
Вода
Цвет воды в заливе Джеймс в Канаде отливает всеми чайными оттенками. Такой эффект возникает
Приливные отмели и подводные течения на восточной оконечности Большой Багамской банки — платформы из коралловых известняков, надводная часть которой формирует бóльшую часть Багамских островов. На фотографии надводная часть обозначена коричневым цветом, а к западу и северу от нее простираются отмели, затапливаемые приливом. То, что кажется из космоса руслами рек, на самом деле представляет собой каналы, промытые морской водой в осадочной породе.
Цветение цианобактерий на поверхности Балтийского моря, видимое благодаря искусственной обработке снимков из космоса. По самому снимку тип бактерий определить невозможно, но воды Балтийского моря летом — излюбленное место кормления цианобактерий типа Nodularia. К тому же одновременно со снимком специалисты из Лейпцигского института по изучению Балтийского моря взяли анализ морской воды и подтвердили наличие в ней бактерий именно этого типа.
Земля
Эти так называемые линейные дюны расположены в Полосе Каприви — длинном выступе, протянувшемся на восток от основной территории Намибии в Африке. Это довольно сырое место на континенте, известном своими пустынями и засушливым климатом. Река на фотографии — Окаванго. Линейные дюны простираются до ста километров в длину. Их наличие говорит о том, что прежде климат на
В пустыне
Земля
Вулкан Таранаки в Новой Зеландии (британские колонизаторы называли его Эгмонтом) относится к числу самых симметричных на Земле. Его высота — 2518 метров над уровнем моря. Ученые установили, что впервые он начал действовать 135 тысяч лет назад, причем небольшие извержения происходили каждые 90 лет, а крупные — раз в пять веков.
Этот участок каньона Зеленой реки на востоке штата Юта (США) называется Бантичной излучиной, поскольку река тут практически делает полную петлю (местные рафтеры любят стартовать в самом узком месте горловины, с тем чтобы после 14 с лишним километров пути пристать к месту старта). Сама Зеленая река кажется черной, потому что бежит в узком каньоне трехсотметровой глубины и на ней лежит тень. Прямая белая полоса, пересекающая снимок, — след от реактивного самолета.
Осень на севере Швеции коротка, но являет собой яркое зрелище. Высокогорные леса в этой отдаленной части Лапландии переливаются желтым и оранжевым. Такой эффект в первую очередь производит листва берез, растущих на склонах долин, хотя подлесок тоже вносит свой вклад. На некоторых холмах уже лежит снег.
Земля
Солончаковая пустыня
Этот аллювиальный конус у подножия Джунгарского Алатау в Казахстане сформировался в результате длительного воздействия реки Тентек, стекающей в долину (слева внизу на первой фотографии). Как всякая горная река, Тентек несет в своем потоке гравий, песок, глину и ил. Достигнув более ровного места, река разбивается на сеть рукавов и каналов. Со временем они меняют направление, и у подножия горы возникает широкий конус наносной почвы, очень удобной для земледелия.
Земля
Так причудливо из космоса выглядит русло реки Колорадо на территории США.
Большой
Лавовое поле
Лед и снег
Лед на поверхности Каспийского моря, простирающегося от Казахстана до Ирана, принимает самые разные формы. По краям озера, ближе к берегу, держится ледяной массив
На побережье
Лед и снег
Дельта реки Маккензи на севере Канады, укрытая льдом и снегом, в окружении сосновых лесов, придающих ландшафту зеленоватый оттенок. Зимой замерзшие притоки реки становятся ледовыми дорогами, по которым ездят грузовики, доставляющие припасы в отдаленные поселки. Река Маккензи является крупнейшей в Канаде и десятой по величине в мире. Ее протяженность составляет 4200 километров.
Морской лед у восточного побережья Гренландии. У берегов выступающего восточного мыса скопился «быстрый лед», характерный для прибрежных океанических вод. Такой лед быстро намерзает вдоль берегов, не поддаваясь воздействию ни ветров, ни течений. Дальше в открытом океане плавают большие ледяные глыбы. Отдельные участки «быстрого льда» на этой фотографии кажутся голубыми — возможно, они состоят из крупных кристаллов, сформированных под воздействием постоянного сильного ветра.
Лед и снег
Остров Шикотан — самый южный из череды Курильских островов — лежит на южной границе области замерзания льда в Северном полушарии. На этой фотографии
Кирилл Игамбердиев, Дмитрий Иванов