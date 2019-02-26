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19:34 (мск), источник: Интерфакс

Георгия Данелия вывели из искусственной комы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Состояние здоровья режиссера Георгия Данелия улучшилось, сообщила «Интерфаксу» во вторник его супруга Галина.

Источник: РИА "Новости"

«Георгия Николаевича вывели из комы, его состояние улучшилось», — сказала она.

В минувшее воскресенье сообщалось, что Данелия находится в реанимации с воспалением легких, врачи ввели его в искусственную кому.

Режиссер, сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на «Мосфильме».

Большую популярность ему принесли фильмы «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!» и другие.

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