Почему Freedom Jazz отказалась ехать от Украины на «Евровидение»
Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в нынешнем году, сообщила украинская Национальная ТРК. Ранее представлять Украину на шоу отказались группа
Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в нынешнем году, сообщила украинская Национальная ТРК. Ранее представлять Украину на шоу отказались группа
Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в
«Конкурс приобрел такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году. Мы пообщаемся еще с артистами. Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу», — заявила член правления НОТУ Александра Кольцова.
«Но только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия на “Евровидении-2019”. Сейчас наш “Cupidon” летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время. Поэтому! Ждем вас на наших концертах!» — говорится в фейсбуке коллектива.
Музыканты также поблагодарили поклонников за верность творчеству и допустили потенциальное повторное участие в конкурсе, передает ФАН.
«Дорогие друзья! Спасибо за вашу поддержку, любовь, волнение и за то, что все время были с нами! Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место национального отбора “Евровидения-2019”! Наша главная победа — это вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе …» — резюмировали представители
Накануне от выступления на «Евровидении» отказался другой представитель Украины — певица Maruv, сообщает НСН.
«Общественный вещатель и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к соглашению по поводу участия в песенном конкурсе “Евровидение” в силу ряда причин. Певица Анна Корсун (сценическое имя Maruv) победила в результате местного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители
Сама Maruv же заявила, что условия договора с НОТУ для нее являются «кабальными». По словам певицы, после семи часов переговоров с национальным организатором прийти к компромиссу так и не удалось. Кроме того, она подчеркнула, что отказ от гастролей по России не был для нее принципиальным пунктом.
«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в
«Теоретически меня могут заставить плясать на Дне рождения у
Член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко указала в этой связи, что артисты, которые «попали под пресс, — жертвы происходящего на Украине». «Мы знаем много историй, когда российским исполнителям запрещают въезжать на Украину и не выпускают в Россию своих», — сказала Савченко.
Ранее порицанию подвергся другой участник отбора на «Евровидение» от Украины — дуэт «Анна-Мария» (заслуженные артистки Крыма Анна и Мария Опанасюк). С точки зрения украинских властей и СМИ, дуэт в одном из интервью «неправильно» высказался относительно Крыма.
Напомним, что в 2017 году вокруг «Евровидения» (тогда проходившего в Киеве) разразился скандал, который был связан с россиянкой Юлией Самойловой, — исполнительнице, выбранной для участия в шоу, запретили въезд на территорию Украины за посещение Крыма. В итоге Россию наказали за отказ национального телевещателя от трансляции, Украину — за недопуск участницы от России.
Рафаэль Фахрутдинов