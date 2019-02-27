Почему Freedom Jazz отказалась ехать от Украины на «Евровидение»

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), передает РИА «Новости».

«Конкурс приобрел такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году. Мы пообщаемся еще с артистами. Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу», — заявила член правления НОТУ Александра Кольцова.

Чуть ранее потенциальный представитель Украины на конкурсе — группа Freedom-jazz girls band — заявила о возможном отказе от выступления на шоу.

«Но только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия на “Евровидении-2019”. Сейчас наш “Cupidon” летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время. Поэтому! Ждем вас на наших концертах!» — говорится в фейсбуке коллектива.

Музыканты также поблагодарили поклонников за верность творчеству и допустили потенциальное повторное участие в конкурсе, передает ФАН.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bs8PpUMHHWV/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bs8PpUMHHWV/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bs8PpUMHHWV/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Freedom Jazz Girls Band (@freedomjazz_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-22T15:08:44+00:00">22 Янв 2019 в 7:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогие друзья! Спасибо за вашу поддержку, любовь, волнение и за то, что все время были с нами! Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место национального отбора “Евровидения-2019”! Наша главная победа — это вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе …» — резюмировали представители Freedom-jazz girls band.

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Накануне от выступления на «Евровидении» отказался другой представитель Украины — певица Maruv, сообщает НСН.

«Общественный вещатель и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к соглашению по поводу участия в песенном конкурсе “Евровидение” в силу ряда причин. Певица Анна Корсун (сценическое имя Maruv) победила в результате местного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители», — говорилось в сообщении НОТУ.

Сама Maruv же заявила, что условия договора с НОТУ для нее являются «кабальными». По словам певицы, после семи часов переговоров с национальным организатором прийти к компромиссу так и не удалось. Кроме того, она подчеркнула, что отказ от гастролей по России не был для нее принципиальным пунктом.

«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — заявила исполнительница.

Известно, что Maruv называла некоторые пункты контракта «абсурдными» еще до начала переговоров. Певица отметила, что с нее будет взиматься штраф за несанкционированное общение с представителями СМИ.

«Теоретически меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 млн гривен. Плюс компенсировать НОТУ якобы убытки!» — заключила Maruv.

Член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко указала в этой связи, что артисты, которые «попали под пресс, — жертвы происходящего на Украине». «Мы знаем много историй, когда российским исполнителям запрещают въезжать на Украину и не выпускают в Россию своих», — сказала Савченко.

Ранее порицанию подвергся другой участник отбора на «Евровидение» от Украины — дуэт «Анна-Мария» (заслуженные артистки Крыма Анна и Мария Опанасюк). С точки зрения украинских властей и СМИ, дуэт в одном из интервью «неправильно» высказался относительно Крыма.

Напомним, что в 2017 году вокруг «Евровидения» (тогда проходившего в Киеве) разразился скандал, который был связан с россиянкой Юлией Самойловой, — исполнительнице, выбранной для участия в шоу, запретили въезд на территорию Украины за посещение Крыма. В итоге Россию наказали за отказ национального телевещателя от трансляции, Украину — за недопуск участницы от России.