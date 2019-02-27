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10:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему белые медведи белые?

Ежегодно 27 февраля по всему миру отмечают Международный день полярного медведя.

Источник: СС0/skeeze

Официальное название представителя семейства медвежьих, проживающего на Северном полюсе, — Ursus maritimus, «медведь морской», на английском языке он — polar bear, «медведь полярный», а для русскоговорящих людей более привычное — белый медведь. Это название выглядит логичным, ведь со стороны кажется, что шерсть животного именно такого цвета. Так ли это на самом деле и почему белые медведи белые, АиФ.ru рассказал Михаил Стишов, главный координатор проектов Всемирного фонда дикой природы.

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«Белый цвет — это, во-первых, маскировка, ведь обитает полярный медведь в Арктике. А перемещаться по снежно-белому пространству с более броской окраской все-таки не очень удобно. Все животные стараются замаскироваться, слиться с окружающей их природой: полосатый тигр обитает в зарослях, лев — рыжий под цвет саванны, а полярный медведь — белый. Во-вторых, шерсть у него пропускает тепло в одну сторону: кожа ведь у животного черная, хорошо нагревается — и шерсть не выпускает тепло наружу, то есть выполняет теплоизоляционную роль. А когда белый медведь шерсть приподнимает, он вообще плохо видим не то что невооруженным глазом, но даже с помощью тепловизоров и других подобных приборов».

Какого цвета белый медведь на самом деле?

На самом деле, шерсть полярного медведя не столько белая, сколько прозрачная: волоски лишены цветного пигмента и, отражая свет, выглядят белыми. Однако не всегда белые медведи такие уж белоснежные.

В зависимости от времени года и количества солнечного света оттенок шерсти может незначительно меняться.

Так, в летний сезон под влиянием ультрафиолета шерсть полярного медведя может стать желтоватой, а иногда даже казаться коричневой. А в зоопарках, расположенных в странах с жарким и влажным климатом, вода порой «зацветает» из-за активного размножения сине-зеленых водорослей — и в итоге шерсть белых медведей может приобрести зеленоватый окрас. Так, например, произошло в зоопарке Сингапура в 2004 году.

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