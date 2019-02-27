Почему белые медведи белые?
Ежегодно 27 февраля по всему миру отмечают Международный день полярного медведя.
Ежегодно 27 февраля по всему миру отмечают Международный день полярного медведя.
Официальное название представителя семейства медвежьих, проживающего на Северном полюсе, — Ursus maritimus, «медведь морской», на английском языке он — polar bear, «медведь полярный», а для русскоговорящих людей более привычное — белый медведь. Это название выглядит логичным, ведь со стороны кажется, что шерсть животного именно такого цвета. Так ли это на самом деле и почему белые медведи белые, АиФ.ru рассказал Михаил Стишов, главный координатор проектов Всемирного фонда дикой природы.
«Белый цвет — это,
На самом деле, шерсть полярного медведя не столько белая, сколько прозрачная: волоски лишены цветного пигмента и, отражая свет, выглядят белыми. Однако не всегда белые медведи такие уж белоснежные.
Так, в летний сезон под влиянием ультрафиолета шерсть полярного медведя может стать желтоватой, а иногда даже казаться коричневой. А в зоопарках, расположенных в странах с жарким и влажным климатом, вода порой «зацветает»