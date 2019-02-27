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16:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пастора в ЮАР собираются судить за фейковое воскрешение из мертвых

Несколько бюро похоронных услуг в ЮАР заявляют, что намерены подать в суд на самопровозглашенного пророка, который утверждает, что ему удалось воскресить умершего.

Несколько бюро похоронных услуг в ЮАР заявляют, что намерены подать в суд на самопровозглашенного «пророка», который утверждает, что ему удалось воскресить умершего, так как он использовал их услуги.

В интернете распространилась видеозапись, на которой пастор Альф Лукау, глядя на открытый гроб, в котором лежит человек, громко восклицает: «Восстань!», — и «усопший» вдруг поднимается.

Бюро похоронных услуг говорят, что их ввели в заблуждение, иначе бы они в этой церемонии не принимали участия.

Процедура «воскрешения» произошла у входа в церковь пастора Лукау неподалеку от Йоханнесбурга. Одни пользователи соцсетей смеются над пастором, другие его осуждают.

«Чудес на бывает», — заявил в интервью государственному телеканалу представитель Комиссии поддержки и защиты прав культурных, религиозных и языковых общин. — Их придумывают в попытке заполучить деньги от людей в безвыходном положении.

Гроб и катафалк

Три бюро похоронных услуг заявили, что обращаются в суд для защиты своей репутации, так как пастор арендовал их катафалк, гроб и прочие необходимые для похорон аксессуары.

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Церковь пастора Лукау Alleluia Ministries International не ответила на запрос Би-би-си объяснить это событие.

Но, как пишет газета Sowetan, церковь теперь отрицает, что человек был воскрешен, и утверждает, что «покойник уже был жив», когда его привезли к храму.

Как пишет газета, церковь заявляет, что пастор Лукау «лишь завершил чудо, начатое Господом».

Корреспондент Би-би-си Милтон Нкоси говорит, что в результате этого инцидента в ЮАР разгорелись дебаты о фейковых священнослужителях. Основные церкви осудили действия пастора.

Но многие также и шутят — в соцсетях появился хэштег #ResurrectionChallenge, призывающий всех продемонстрировать, как еще можно «воскреснуть».

«Набор начинающего воскрешателя», — иронизирует один из пользователей «Твиттера».

Это не первый скандал в ЮАР, в котором были замешаны местные священнослужители.

В 2018 году местный пастор был признан виновным в нанесении телесных повреждений своим прихожанам, так как он опрыскивал их бытовым инсектицидом, утверждая, что таким образом он может вылечить людей от рака и СПИДа.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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