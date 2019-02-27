Пастора в ЮАР собираются судить за фейковое воскрешение из мертвых

«Чудес на бывает», — заявил в интервью государственному телеканалу представитель Комиссии поддержки и защиты прав культурных, религиозных и языковых общин. — Их придумывают в попытке заполучить деньги от людей в безвыходном положении.
Гроб и катафалк
Три бюро похоронных услуг заявили, что обращаются в суд для защиты своей репутации, так как пастор арендовал их катафалк, гроб и прочие необходимые для похорон аксессуары.
«Набор начинающего воскрешателя», — иронизирует один из пользователей «Твиттера».
Это не первый скандал в ЮАР, в котором были замешаны местные священнослужители.
В 2018 году местный пастор был признан виновным в нанесении телесных повреждений своим прихожанам, так как он опрыскивал их бытовым инсектицидом, утверждая, что таким образом он может вылечить людей от рака и СПИДа.
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