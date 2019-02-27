«Скиньте мне любую сумму». Почему просить деньги (не) стыдно
Может ли взрослый человек просить денег, если с ним не произошло
Может ли взрослый человек просить денег, если с ним не произошло
«Ты не больна раком? У тебя не сгорела квартира? Ты не спасаешь котиков? Как ты смеешь просить деньги? А вот так».
В конце января блогер zap4zap (91 тыс. подписчиков в Instagram, профиль может содержать материалы 18+) запустила флешмоб «Попроси бабла», предложив желающим записать видео с просьбой перевести им деньги на карту. Просто так, без объяснений и «уважительных» причин. По словам zap4zap, на это решились не менее 300 человек.
«Пропаганда паразитизма. Флешмоб эгоизма и неуважения к друзьям», — отреагировала под постом zap4zap во «ВКонтакте» (страница может содержать материалы 18+) одна из подписчиц. «Многие люди боятся показаться несостоятельными, бедными, жалкими <…> Стереотипы? Навязанные обществом потребления», — прокомментировала другая. Эти высказывания отлично иллюстрируют два полярных отношения к деньгам. Одни считают, что взрослые дееспособные люди должны обеспечивать себя сами, а если не могут — то надо или больше стараться, или меньше тратить. Потому что деньги — это показатель твоего умения работать. Другие уверены: попросить — не стыдно. Потому что деньги — это всего лишь ресурс, которым можно делиться.
«Когда мне было 13−14 лет, мы с подружкой “стреляли” деньги на улице. Подходили и спрашивали: “Извините, у вас не будет восьми рублей?” Это было продуманно: никому неохота считать мелочь, поэтому вместо восьми нам давали десять. Мы улыбались, были милыми, и нам редко кто отказывал. В хорошие дни мы набирали по 300 рублей каждая — в те годы этого хватало, чтобы сходить на концерт и даже выпить там пива».
Алене хотелось «ходить
Сейчас Алене 25, у нее диагностировано несколько психических расстройств. Она ведет группу поддержки для людей с такими же особенностями и несколько блогов, где пишет о ментальных проблемах. «Я постоянно помогаю
Я пишу: если вам нравится то, что я делаю, скиньте мне любую сумму, потому что мне нечего есть до следующего гонорара.
Не обязательно, впрочем, чтобы не хватало денег на еду: недавно она попросила помочь собрать деньги на билет в Прагу, где живет ее муж. Алена и сама помогает
История Алены не вполне укладывается в формулу «взрослый здоровый человек просит денег»: по словам девушки,
«В начале нулевых годов впервые заговорили о том, что аудитория СМИ сама может платить за конкретные статьи, — рассказывает Полина Колозариди,
Допустим, вам интересны ретроавтомобили. И есть блогер, который пишет про авто и который вам нравится. Вы донатите ему и просите: «Пожалуйста, напиши про «Волгу». Это, с одной стороны, история про доверие: вы получаете информацию от автора, которому доверяете. А с другой — про влияние на то, как работает ваша медиасреда.
У человека, привыкшего к более традиционным схемам, может возникнуть вопрос: если автор текстов/художник/музыкант так хорош, почему его не оторвали с руками на
«Просто в Сети легче найти людей, которые будут солидарны с автором в его представлениях о прекрасном и нужном, — говорит Полина Колозариди. — “ВКонтактовские” поэты, например, бешено популярны, хотя поэтическое сообщество их не признает». На краудфандинговом ресурсе planeta.ru вы найдете самые разные проекты — от
Нельзя сказать, что соцсети создали принципиально новую модель взаимодействия «творцов» и аудитории. Скорее, они сделали уже имевшиеся модели более видимыми. Ведь исполнитель, самостоятельно продвигающий себя через YouTube, по сути, работает так же, как уличный музыкант, — только с выходом на куда более широкую аудиторию. Раньше, чтобы получить такую аудиторию, музыканту нужен был продюсер. Теперь он может продюсировать себя сам. Но при этом ему нужно делать и работу музыканта. «А еще надо быть классным парнем или девчонкой, который будет общаться с подписчиками, даже если они пишут ему гадости, — говорит Полина Колозариди. — Вы пробовали одновременно переписываться с большим количеством людей? Это большая эмоциональная работа».
Иногда, чтобы тебе присылали деньги, достаточно просто «быть классной девчонкой». То есть просто интересно писать о своей жизни. Летом 2016-го журналист и блогер Алина Фаркаш (на сегодня — более 55 тыс. подписчиков на Facebook) написала, что хочет очень дорогой ноутбук. Читатели на него скинулись. Дискуссии на тему «разве так можно?» не стихали больше недели. «Противники» говорили: работать можно и на ноутбуке попроще, а семья блогера не бедствует (недвижимость в Москве, жизнь в недешевом городе Израиля, частые посты о покупке новой одежды). «Сторонники» отвечали: но ведь никто никого не обманывал, читатели просто нашли способ сказать «спасибо».
В одну из таких дискуссий (под постом журналиста Дарьи Корольковой) пришла женщина, рассказавшая, что у нее трое детей и она экономит даже на еде, но не смогла не перевести Алине большую для себя сумму. У автора комментария пустой аккаунт, ее слова никак не проверишь, но правдой они тоже могут быть. Она объяснила: «Там столько восторгов было в комментариях, мне просто хотелось хоть немного туда же, в этот красивый мир, где все друг друга любят». Полина Колозариди подтверждает: иногда перевод денег — это способ почувствовать принадлежность к сообществу.
Дарить
что-тодруг другу, давать деньги или вещи просто так — это важно для объединения людей. Это альтернатива тем отношениям, которые построены на «ты мне — я тебе»
Эта история — как раз об умении просить просто так. Просто потому, что если у
Люди, для которых нормально просить, часто говорят: если ты умеешь принимать, то тебе будут давать. Не обязательно
Наверное, это желание (и умение) позволять себе больше, чем можешь заработать, — главное, что вызывает столько негатива у тех, кто предпочитает все и всегда зарабатывать сам. «Это можно объяснить завистью: вы, возможно, и хотели бы так же, но не можете себе этого позволить», — говорит
«Это равносильно признанию в неумении планировать бюджет. Гордость не позволит».
«Это легкомыслие и неуважительное отношение к окружающим».
«Никто никому ничего не должен, и мне в том числе».
«Или сама, или никак. Почему
По словам Александра Федоровича, степень допустимого для нас определяют два компонента: с одной стороны — врожденные особенности личности, с другой — воспитание:
Просить скорее склонен холодный человек, потребитель, не склонный к рефлексии.
Но многие считают, что умение просить — это сила признаться в своей слабости.
По данным Фонда «Общественное мнение» на 2016 год, 28% россиян считают, что в случае ЧП им помогут незнакомые люди, 16% — что это сделают участники групп в соцсетях. Пока мы не очень рассчитываем на незнакомцев. Но, кажется, просить и правда постепенно становится менее стыдным. А паразитизм это или солидарность, каждый решает для себя сам.
Бэлла Волкова