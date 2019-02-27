Роспотребнадзор рассказал о признаках опасных интернет-магазинов

Источник: РИА Новости

«Самой часто встречающейся причиной разочарования в интернет-покупках, как ни странно, являются ошибки самого покупателя. Чаще всего это бывает связано либо с недостаточными знаниями покупателя об особенностях заказываемого товара, либо с банальной невнимательностью и поспешностью при оформлении заказа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россиянам посоветовали тщательно изучить информацию о товарах перед покупкой и внимательно оформлять заказ. В ведомстве также напомнили, что не всеми товарами можно торговать дистанционно.

Читайте также Поднимите мне эко: откуда на этикетках неизвестные науке ингредиенты

По закону, продавец должен предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, адресе продавца, месте изготовления товара, полном наименовании продавца, цене и условиях приобретения товара, доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, порядке оплаты товара, а также о порядке и сроках возврата товара.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание россиян на то, что мошенники часто предлагают товары по ценам существенно ниже рыночных. Специалисты ведомства также советуют обращать внимание на требование предоплаты за товар, особенно с помощью перевода на карту, отсутствие контактной информации и сведений о продавце.

В ведомстве посоветовали с осторожностью относиться к только что открытым интернет-магазинам, обратить внимание на наличие неточностей в описании товаров, излишнюю настойчивость менеджеров и продавцов.

«Если интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки. Если под их описание подходят два или более признака, мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от контактов с данным продавцом или магазином», — добавляется в сообщении.