Роспотребнадзор рассказал о признаках опасных интернет-магазинов
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал россиянам о признаках опасных
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал россиянам о признаках опасных
«Самой часто встречающейся причиной разочарования в
По закону, продавец должен предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, адресе продавца, месте изготовления товара, полном наименовании продавца, цене и условиях приобретения товара, доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, порядке оплаты товара, а также о порядке и сроках возврата товара.
В Роспотребнадзоре также обратили внимание россиян на то, что мошенники часто предлагают товары по ценам существенно ниже рыночных. Специалисты ведомства также советуют обращать внимание на требование предоплаты за товар, особенно с помощью перевода на карту, отсутствие контактной информации и сведений о продавце.
В ведомстве посоветовали с осторожностью относиться к только что открытым
«Если