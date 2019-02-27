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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Сжегших верблюдов «для укрепления России» привлекут за живодерство

В Иркутской области прокуратура направила в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты проверки инцидента, связанного с ритуальным сожжением пяти верблюдов, передает ТАСС в среду, 27 февраля.

Источник: РИА "Новости"

В надзорном органе полагают, что речь идет о факте жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ). Так как ритуал был совершен группой лиц, снят на видео и опубликован в сети, максимальное наказание за это может предусматривать до пяти лет лишения свободы.

Руководитель причастной к инциденту организации шаманов «Вечно синее небо» Артур Цыбиков заявил агентству, что готов понести наказание, если его действия признают преступлением.

24 февраля верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что произошедшее является проявлением не шаманизма, а сатанизма и должно получить уголовно-правовую оценку. «У нас такого не было, и в древности никогда не было», — сказал он.

Видео обряда под названием «Жэн тэнгэри яба» появилось в сети в начале февраля. В описании к записи говорилось, что ритуал еще не проводился в истории современной России и направлен на укрепление страны.

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