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10:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

Поезд в США на скорости прорвался сквозь сугроб (видео)

В Миннесоте из-за снега введено чрезвычайное положение.

Впечатляющее видео, на котором поезд мчит по занесенной снегом колее, сняли в американском городе Холи, штат Миннесота.

«Я был инженером на этом поезде. Мне сказали поддерживать скорость настолько, насколько это было возможно в данных условиях», — рассказал сотрудник компании BNSF Railway Co.

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По его словам, поезд постоянно подавал звуковой сигнал. Когда он проходил сквозь снег, у мужчины даже закладывало уши. Скорость ветра во время снежной бури в тот день достигала 76 километров в час.

Обильные снегопады обрушились на Средний Запад США еще на прошлой неделе и не утихают до сих пор. В субботу в Миннесоте было объявлено чрезвычайное положение. Национальная гвардия и другие службы расчищают дороги, снег парализовал движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Многие трассы закрыты.

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