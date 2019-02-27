Группа KAZKA отказалась представлять Украину на конкурсе «Евровидение»
КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Группа KAZKA, которая заняла третье место в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять страну на конкурсе.
КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Группа KAZKA, которая заняла третье место в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять страну на конкурсе.
Изначально в финале отбора победила певица Maruv. Однако она оказалась в центре скандала
Накануне группа
Третье место было у команды KAZKA. В группе заявили, что хотели бы участвовать, но им не нужна «победа любой ценой»:
Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение Национальной общественной телерадиокомпании у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение».
Участники KAZKA добавили, что не отказываются от своей главной цели — нести украинскую культуру миру — и готовы представлять свою страну в следующем году.
Кроме Maruv,
О политизации отбора говорит еще один скандал вокруг его участников — дуэта Anna Maria (Анна и Мария Опанасюк). В одном из интервью они отказались признать «оккупацию» Крыма, после чего ведущий отбора и члены жюри довели девушек до слез.
Также выяснилось, что солистка Yuko Юлия Юрина имеет российское гражданство, но в финале отбора она заявила, что готова отказаться от него.