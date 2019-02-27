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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Группа KAZKA отказалась представлять Украину на конкурсе «Евровидение»

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Группа KAZKA, которая заняла третье место в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять страну на конкурсе.

Изначально в финале отбора победила певица Maruv. Однако она оказалась в центре скандала из-за выступлений в России, заявила, что испытывает давление, и не стала подписывать контракт.

Накануне группа Freedom-Jazz Girls Band, занявшая в нацотборе вторую строчку, тоже отклонила предложение представлять Украину на конкурсе.

Третье место было у команды KAZKA. В группе заявили, что хотели бы участвовать, но им не нужна «победа любой ценой»:

Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение Национальной общественной телерадиокомпании у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение».
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Участники KAZKA добавили, что не отказываются от своей главной цели — нести украинскую культуру миру — и готовы представлять свою страну в следующем году.

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Кроме Maruv, Freedom-Jazz и Kazka в финале принимали участие группы Brunettes Shoot Blondes, Yuko и Anna Maria. Brunettes Shoot Blondes заняла четвертое место, но информации о том, предлагали ли им представить Украину на конкурсе, пока нет.

О политизации отбора говорит еще один скандал вокруг его участников — дуэта Anna Maria (Анна и Мария Опанасюк). В одном из интервью они отказались признать «оккупацию» Крыма, после чего ведущий отбора и члены жюри довели девушек до слез.

Также выяснилось, что солистка Yuko Юлия Юрина имеет российское гражданство, но в финале отбора она заявила, что готова отказаться от него.

Украина может отказаться от «Евровидения-2019»
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12:57 (мск)© Ньюстюб
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