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13:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят экстремально плоские дома, в которых живут люди

Выглядят они как оптические иллюзии.

Жилые дома могут быть большими и маленькими, но плоские здания обычно вызывают недоумение. Как такие строения могут стоять и, самое главное, — как в них живут люди?

На самом деле, секрет большинства плоских зданий, особенно построенных на просторах бывшего СНГ, кроется в том, что они совсем не плоские.

Эффект двухмерности здания создается за счет того, что дом имеет всего три стороны, а не четыре, как все привыкли.

Такие треугольники под определенным углом действительно выглядят, как театральные декорации, нарисованные на большой фанере. Но стоит обойти здание или сменить угол обзора, как сразу становится понятно: жилая площадь в нем приемлемая, пусть и не очень удобная.

Но есть в мире и огромное количество по-настоящему плоских и узких домов, ширина жилого пространства в которых может варьироваться от одного до двух с половиной метров. Неудобно, но тоже вполне пригодно для жизни.

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Ажен, Франция

Большинство таких необычных зданий строят ради экономии пространства и стройматериалов. Однако некоторые дома были созданы архитекторами как произведения искусства. И они действительно вызывают удивление и восторг, становясь настоящей достопримечательностью города.

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Галлиполи, Италия

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