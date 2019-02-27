Как выглядят экстремально плоские дома, в которых живут люди
Выглядят они как оптические иллюзии.
Выглядят они как оптические иллюзии.
Жилые дома могут быть большими и маленькими, но плоские здания обычно вызывают недоумение. Как такие строения могут стоять и, самое главное, — как в них живут люди?
На самом деле, секрет большинства плоских зданий, особенно построенных на просторах бывшего СНГ, кроется в том, что они совсем не плоские.
Такие треугольники под определенным углом действительно выглядят, как театральные декорации, нарисованные на большой фанере. Но стоит обойти здание или сменить угол обзора, как сразу становится понятно: жилая площадь в нем приемлемая, пусть и не очень удобная.
Но есть в мире и огромное количество
Большинство таких необычных зданий строят ради экономии пространства и стройматериалов. Однако некоторые дома были созданы архитекторами как произведения искусства. И они действительно вызывают удивление и восторг, становясь настоящей достопримечательностью города.