Настойчивый осьминог намертво «приклеился» к дайверу (видео)

Дайверу, нырявшему в Италии, пришлось в буквальном смысле отбиваться от любвеобильного осьминога. Моллюск присосался щупальцами к спине ныряльщика и не хотел отпускать его, даже когда тот выбрался из воды.

В течение нескольких минут мужчина пытался отцепить моллюска, но так и не смог справиться с его мощными щупальцами. В итоге мужчине на помощь пришел товарищ, который и вызволил дайвера из объятий осьминога.