Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Антарктике нашли чудовищных рыб с антифризом вместо крови
Покрытый золотом «Ламбо» сгорел через час после техосмотра
Корь стремительно распространяется: что теперь делать
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Песнь льда и воздухаКак выглядит из космоса планета Земля?
20 гениальных цитат о воспитании детей
Подольская и Пресняков отвели 3-летнего сына в музей
Юбилейный концерт Пугачевой не покажет ни один телеканал
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ
Денев, Хайек, Мосс и другие звезды на показе Saint Laurent
Меньшова и Алферова блистали на благотворительном вечере
“Нас держат за дурачков”: Иванов о планах США по Курилам
Улискин: взрыв на корабле РФ мог случиться “извне”
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
12Самые красивые пейзажные фото года
13:50 (мск), источник: Mail.ru Новости

Настойчивый осьминог намертво «приклеился» к дайверу (видео)

Освободиться из крепких объятий мужчине помог друг.

Дайверу, нырявшему в Италии, пришлось в буквальном смысле отбиваться от любвеобильного осьминога. Моллюск присосался щупальцами к спине ныряльщика и не хотел отпускать его, даже когда тот выбрался из воды.


В Италии к дайверу присосался осьминог

В течение нескольких минут мужчина пытался отцепить моллюска, но так и не смог справиться с его мощными щупальцами. В итоге мужчине на помощь пришел товарищ, который и вызволил дайвера из объятий осьминога.

Читайте также

В США опубликовали проект закона о новых антироссийских санкциях
Сжегших верблюдов «ради России» привлекут за живодерство
Япония выразила протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы
ВВС Пакистана сбили два индийских самолета
Как выглядят экстремально плоские дома, в которых живут люди
Песнь льда и воздуха. Как выглядит из космоса планета Земля
Путин утвердил сроки поручений по поддержке семей с детьми
Спорт
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами Пока обсуждались трансферы Айртона, Ольссона, Барриоса, Ракицкого и Азмуна, РПЛ пополнили несколько интересных новичков из-за рубежа, которые могут добавить колорита лиге
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Обновленный Honda Pilot: объявлены российские цены В России стартуют продажи рестайлингового кроссовера Honda Pilot, который американской публике презентовали ещё прошлым летом
Кино
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих Недовольство выразила главный редактор одной из казахстанских газет
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми Актриса поддержала своего давнего друга на премьере (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь